В центре Петербурга появится больше парковок с низкими тарифами

Что именно поменяется и как это скажется на водителях

С 1 января 2027 года в Петербурге поменяется распределение улиц по платным парковочным зонам — изменения затронут Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы.

Власти хотят сделать сетку тарифов более гибкой: мест с невысокой стоимостью станет заметно больше, а самых дорогих — меньше.

Как устроены зоны и что меняется с 2027 года

Улицы центра поделены на зоны от КЗ 1 до КЗ 4: тариф зависит от загрузки района. Сейчас самые высокие ставки покрывают значительную долю мест, но со следующего года картина станет иной.

Доля парковок по 100 рублей вырастет почти вдвое — с 15,34 % до примерно 28 %. Одновременно сократится число самых дорогих слотов: тариф 360 рублей будет действовать лишь на 13 % машино‑мест вместо нынешних 29,05 %.

Новые пропорции тарифов

Перераспределение выглядит так: тариф 200 рублей охватит около 34 % мест (сейчас 26,4 %), а 280 рублей — 24 % (сейчас 29,2 %). То есть город делает ставку на расширение «доступного» сегмента и сокращение экстремально дорогих точек. Это должно немного облегчить жизнь тем, кто регулярно паркуется в центре.

Изменения не отменяют платность, но делают её чуть более предсказуемой и менее болезненной для кошелька. Главное — держать руку на пульсе и заранее подстраховываться проверенными маршрутами и точками.

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