Петербург может войти в маршрут нового туристического поезда между Россией и Китаем

Какие железнодорожные туристические маршруты уже работают

Туристский маршрут «Великий чайный путь» может связать Россию и Китай уже в 2027 году — об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Проект амбициозный: в планах не просто перевозка, а полноценный туристический продукт с насыщенной программой.

Что известно о проекте и сроках

Запуск поезда рассчитывают на 2027 год, а к весне обещают конкретику по организации рейсов. Важный момент — нужны официальные договорённости с китайской стороной о востребованности маршрута.

Российская сторона ведёт подготовку в полном объёме: прорабатываются логистика, сервис и стыковки.

Тестовый маршрут и интерес партнёров

В этом году для китайских туроператоров и блогеров провели тестовую поездку. В маршрут вошли Улан‑Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, города Урала и Москва.

Партнёры подтвердили заинтересованность и отдельно высказали пожелание добавить в программу Санкт‑Петербург — сейчас этот вариант рассматривают: город может стать частью маршрута или конечной точкой.

Другие железнодорожные туристические проекты

Параллельно развивается и другое направление: уже запущен турпоезд Владивосток — Суйфэньхэ — Владивосток. Это показывает, что формат востребован и постепенно обрастает инфраструктурой — от визовой поддержки до экскурсионного наполнения.

«Великий чайный путь» — это шанс увидеть страну из окна поезда и прочувствовать историю дорог. И если следить за новостями, можно оказаться среди первых пассажиров, когда маршрут наконец откроется.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что за неделю в Петербурге выявили свыше тысячи нарушений правил парковки.