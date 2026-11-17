Филе минтая и картошка – готовлю вкуснющую запеканку на скорую руку: семья бьется в экстазе
Представляем вашему вниманию экономичный рецепт сытного блюда, сочетающего нежный картофель и сочную рыбу под ароматным сливочным соусом.
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.;
- филе минтая — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливки (20% жирности) — 300 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- прованские травы — 2 щепотки;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;
- панировочные сухари — 60 г.
Технология приготовления
Картофель необходимо очистить и нарезать ломтиками средней толщины, лук измельчить.
Для приготовления соуса сливочную основу следует разогреть в сотейнике, добавив лавровый лист и прованские травы, довести до кипения на медленном огне.
Затем введите измельченный чеснок, соль и 20 г сливочного масла. Состав необходимо проварить в течение пяти минут, после чего удалить лавровый лист.
Филе рыбы нарезать порционными кусочками, приправить солью и черным перцем по вкусу.
Смажьте форму сливочным маслом и выложите слой картофеля. Ингредиент необходимо слегка посолить, посыпать сушеным чесноком, после чего распределить лук и подготовленные кусочки рыбы.
Равномерно залейте блюдо горячим соусом и посыпьте поверхность панировочными сухарями.
Запекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 30 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и продолжайте приготовление еще 10 минут до готовности.
Фото сгенерировано ИИ
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