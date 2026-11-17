Филе минтая и картошка – готовлю вкуснющую запеканку на скорую руку: семья бьется в экстазе

Нежная запеканка на все случаи жизни

Представляем вашему вниманию экономичный рецепт сытного блюда, сочетающего нежный картофель и сочную рыбу под ароматным сливочным соусом.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

филе минтая — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливки (20% жирности) — 300 мл;

сливочное масло — 30 г;

лавровый лист — 1 шт.;

прованские травы — 2 щепотки;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;

панировочные сухари — 60 г.

Технология приготовления

Картофель необходимо очистить и нарезать ломтиками средней толщины, лук измельчить.

Для приготовления соуса сливочную основу следует разогреть в сотейнике, добавив лавровый лист и прованские травы, довести до кипения на медленном огне.

Затем введите измельченный чеснок, соль и 20 г сливочного масла. Состав необходимо проварить в течение пяти минут, после чего удалить лавровый лист.

Филе рыбы нарезать порционными кусочками, приправить солью и черным перцем по вкусу.

Смажьте форму сливочным маслом и выложите слой картофеля. Ингредиент необходимо слегка посолить, посыпать сушеным чесноком, после чего распределить лук и подготовленные кусочки рыбы.

Равномерно залейте блюдо горячим соусом и посыпьте поверхность панировочными сухарями.

Запекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 30 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и продолжайте приготовление еще 10 минут до готовности.

Фото сгенерировано ИИ

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