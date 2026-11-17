Добавляю творог в фарш – и котлеты нежнее облака: простой и быстрый рецепт

Как усовершенствовать куриные котлеты

Существует множество вариаций приготовления домашних котлет, позволяющих разнообразить повседневный рацион. Рекомендуем дополнить рецептуру творогом: этот ингредиент придает блюду особую нежность и оригинальные вкусовые оттенки, сохраняя при этом простоту процесса приготовления.

Ингредиенты:

куриный фарш — 1 кг;

творог (любой жирности) — 500 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 50 г (+ для панировки);

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 100 мл.

Технология приготовления:

Натрите сыр на крупной терке и поместите его в емкость для смешивания. Добавьте творог, куриный фарш, яйца и муку, затем приправьте солью и перцем.

Тщательно вымесите массу до получения однородной консистенции. При избыточной мягкости состава рекомендуется выдержать его в течение нескольких минут.

Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Сформируйте котлеты смоченными в воде руками, предварительно запанировав их в муке.

Поместите полуфабрикаты в разогретое масло и обжаривайте по 5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки и готовности продукта (степень прожарки можно определить, разрезав одну из порций). При необходимости рекомендуется снизить интенсивность нагрева для предотвращения подгорания.

Подавайте блюдо с предпочтительным гарниром или свежими овощами. Данный рецепт обладает высокими потребительскими качествами и станет отличным дополнением к вашему рациону. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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