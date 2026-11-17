Добавляю творог в фарш – и котлеты нежнее облака: простой и быстрый рецепт
Существует множество вариаций приготовления домашних котлет, позволяющих разнообразить повседневный рацион. Рекомендуем дополнить рецептуру творогом: этот ингредиент придает блюду особую нежность и оригинальные вкусовые оттенки, сохраняя при этом простоту процесса приготовления.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 1 кг;
- творог (любой жирности) — 500 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 50 г (+ для панировки);
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 100 мл.
Технология приготовления:
Натрите сыр на крупной терке и поместите его в емкость для смешивания. Добавьте творог, куриный фарш, яйца и муку, затем приправьте солью и перцем.
Тщательно вымесите массу до получения однородной консистенции. При избыточной мягкости состава рекомендуется выдержать его в течение нескольких минут.
Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Сформируйте котлеты смоченными в воде руками, предварительно запанировав их в муке.
Поместите полуфабрикаты в разогретое масло и обжаривайте по 5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки и готовности продукта (степень прожарки можно определить, разрезав одну из порций). При необходимости рекомендуется снизить интенсивность нагрева для предотвращения подгорания.
Подавайте блюдо с предпочтительным гарниром или свежими овощами. Данный рецепт обладает высокими потребительскими качествами и станет отличным дополнением к вашему рациону. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури.
Нежные котлеты из трески: готовлю их постоянно – в восторге вся семья.