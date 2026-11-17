Какие профессии сейчас в топе

В Петербурге к началу ноября разместили свыше 63 тысяч вакансий — рынок понемногу оживает, но неравномерно. Особенно заметен рост спроса на менеджеров по качеству: за месяц он прибавил 20%. При этом сезон и нагрузка в отдельных отраслях тоже заметно меняют картину.

Кто в лидерах по количеству предложений

Больше всего вакансий традиционно в рознице, продажах, общепите, логистике и рабочих специальностях. На первых строчках — продавцы‑консультанты и кассиры: 7 тысяч предложений (почти 9,4% от всего объёма) со средней зарплатой 75,8 тысячи рублей.

Следом идут менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6 тысячи вакансий, 122,6 тысячи рублей) и упаковщики с комплектовщиками (2,8 тысячи, 89,3 тысячи рублей).

Сезонные тренды и рост в отдельных профессиях

Перед высоким сезоном активнее набирают сотрудников в общепит: поваров, пекарей и кондитеров ищут на 2,6 тысячи мест (средняя зарплата — 92,9 тысячи рублей), а официантов, барменов и бариста — на 2 тысячи (в среднем 80,8 тысячи).

В логистике тоже прибавилось работы: спрос на автомойщиков вырос на 18% (100 тысяч рублей), на грузчиков — на 9% (85,1 тысячи).

Среди офисных ролей уверенно растут менеджеры по продукту (+5%, 140 тысяч), категорийные менеджеры (+4%, 130 тысяч) и PR‑менеджеры (+3%, 100 тысяч).

Как менялся рынок в течение года

Ещё весной ситуация выглядела иначе: в апреле работодатели выводили на рынок на 23% меньше вакансий, чем годом ранее, отмечает источник. Сейчас картина другая — найм активизируется точечно, там, где бизнесу нужно быстрее закрывать конкретные задачи.

Рынок труда в городе живёт по своим ритмам: где‑то вакансий становится меньше, а где‑то — наоборот, открываются хорошие возможности. Главное — держать руку на пульсе и выбирать момент, когда спрос совпадает с вашими навыками.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что почти 40% работающих жителей Петербурга ждут тринадцатую зарплату.