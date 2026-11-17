Завернула фарш в лаваш — и в духовку на 45 минут: готовлю вкуснющий пирог без заморочек

Вкусная и быстрая выпечка

Приготовление этого аппетитного мясного пирога не требует работы с тестом. Сочетание мясного фарша и лаваша обеспечивает отличные вкусовые качества и позволяет подготовить блюдо на всю семью.

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

фарш — 750 г;

сыр (предпочтительно моцарелла) — 200 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 200 г;

лук репчатый — 3 шт.;

сушеный чеснок, «Итальянские травы», черный перец, паприка — по 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Технология приготовления

Для подготовки начинки следует мелко нарезать лук, соединить его с фаршем и добавить специи.

Для создания заливки необходимо смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолив смесь по вкусу.

Технология сборки: расположите листы лаваша друг на друга, равномерно распределив по ним фарш. Сверните заготовку в рулет и нарежьте на порционные фрагменты равного размера.

Разместите заготовки в разъемной форме, предварительно застеленной пергаментом с высокими бортами. Равномерно залейте подготовленной сметанно-яичной смесью.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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