Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури

Идеальный завтрак на скорую руку

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления творожных лепешек в домашних условиях.

Ингредиенты:

творог (9%) — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

сыр твердых сортов — 80 г;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Это блюдо идеально подходит для завтрака или в качестве перекуса. По вкусовым характеристикам продукт приближен к хачапури.

Твердый сыр необходимо натереть на мелкой терке для достижения однородной консистенции при смешивании.

В емкости подходящего объема размять творог до исчезновения крупных фракций, добавить яйцо, соль и тщательно перемешать компоненты.

Ввести в полученную массу сыр и муку, замесив мягкое тесто. Сформировать лепешки толщиной около 1 см.

Обжаривать изделия на сковороде с добавлением растительного масла под крышкой. После образования румяной корочки на нижней стороне перевернуть лепешки и готовить еще 5–6 минут до полной готовности.

Фото сгенерировано ИИ

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