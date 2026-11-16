Городовой / Новости Петербурга / Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури

Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури

Опубликовано: 16 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури
Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури
Городовой ру
Идеальный завтрак на скорую руку

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления творожных лепешек в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • творог (9%) — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр твердых сортов — 80 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Это блюдо идеально подходит для завтрака или в качестве перекуса. По вкусовым характеристикам продукт приближен к хачапури.

Твердый сыр необходимо натереть на мелкой терке для достижения однородной консистенции при смешивании.

В емкости подходящего объема размять творог до исчезновения крупных фракций, добавить яйцо, соль и тщательно перемешать компоненты.

Ввести в полученную массу сыр и муку, замесив мягкое тесто. Сформировать лепешки толщиной около 1 см.

Обжаривать изделия на сковороде с добавлением растительного масла под крышкой. После образования румяной корочки на нижней стороне перевернуть лепешки и готовить еще 5–6 минут до полной готовности.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Нежные котлеты из трески: готовлю их постоянно – в восторге вся семья.

Беру тушенку и лаваш – за 5 минут варганю чебуреки: быстрое и вкусное блюдо на завтрак.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга КулинарияРецепты
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Какие профессии выбирают разные поколения в Петербурге и Ленобласти — названы самые популярные Перейти 16 ноября 2026
«Без снега не останемся»: синоптики рассказали, какой будет зима 2027 года в России Перейти 16 ноября 2026
Сметана да 2 стакана сахара - варю нежные ириски: вкуснятина к чаю Перейти 16 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие профессии выбирают разные поколения в Петербурге и Ленобласти — названы самые популярные Новости Петербурга
«Без снега не останемся»: синоптики рассказали, какой будет зима 2027 года в России Новости Петербурга
Сметана да 2 стакана сахара - варю нежные ириски: вкуснятина к чаю Новости Петербурга
1 ст. л на 1 л воды и вкусная свекла готова за 7 минут: как варить, чтобы она была мягкой и не потеряла цвет и пользу Новости Петербурга
Синоптики рассказали, что ждет Петербург: ветер без дождя и ни одной капли с неба Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное Жизнь