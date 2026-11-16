Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури
Представляем вашему вниманию рецепт приготовления творожных лепешек в домашних условиях.
Ингредиенты:
- творог (9%) — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр твердых сортов — 80 г;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Технология приготовления:
Это блюдо идеально подходит для завтрака или в качестве перекуса. По вкусовым характеристикам продукт приближен к хачапури.
Твердый сыр необходимо натереть на мелкой терке для достижения однородной консистенции при смешивании.
В емкости подходящего объема размять творог до исчезновения крупных фракций, добавить яйцо, соль и тщательно перемешать компоненты.
Ввести в полученную массу сыр и муку, замесив мягкое тесто. Сформировать лепешки толщиной около 1 см.
Обжаривать изделия на сковороде с добавлением растительного масла под крышкой. После образования румяной корочки на нижней стороне перевернуть лепешки и готовить еще 5–6 минут до полной готовности.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Нежные котлеты из трески: готовлю их постоянно – в восторге вся семья.
Беру тушенку и лаваш – за 5 минут варганю чебуреки: быстрое и вкусное блюдо на завтрак.