За порог нельзя: что запрещено 17 ноября в день мученика Ерёмы

17 ноября церковь чтит память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея.

В народном календаре дата получила название «Ерёма — сиди дома». Предки верили, что в этот день нечистая сила особенно активна, и старались лишний раз не показываться на улице. Разберитесь, что можно и нельзя делать, о чем молиться и как примечать погоду.

Вспомните подвиг святых

Никандр и Ермей были учениками апостола Тита, последователя апостола Павла. От наставника они приняли сан: Никандр стал епископом Мирским, Ермей — пресвитером. За проповедь Слова Божия их арестовали и привели к градоначальнику Ливанию. Ни уговоры, ни угрозы не заставили мучеников отречься от Христа. После пыток их убили, а тела сбросили в яму. Дух святых остался непобежденным.

Соблюдайте запреты

Главный запрет отражен в названии: не переступайте порог без крайней нужды. Если выход неизбежен, берите горсть клюквы как оберег и избегайте разговоров с незнакомцами. Не давайте деньги в долг и не выносите вещи из дома — к финансовым потерям. Не начинайте крупные дела и судебные тяжбы. Не принимайте гостей и не ходите в гости, кроме самых близких. Не играйте свадьбу и не назначайте свидание — брак будет недолговечным. Не конфликтуйте: ссоры затянутся надолго.

Обратите внимание на погоду

Верующие просят святых о терпении в бедствиях, о просвещении сердец неверующих и об избавлении от нечистой силы. Примечайте приметы: густой утренний туман — к потеплению, иней на деревьях — к сильным холодам. Белые круги вокруг солнца предвещают снежную бурю, волнистые облака — ненастье. Зеленоватая вечерняя заря — к ясным дням, почерневший вдали лес — к оттепели. Много мышей или куры, чистящие перья, — к скорому снегопаду.