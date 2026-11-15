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Как понять, что автомобильный аккумулятор пора менять: ответ эксперта

Опубликовано: 15 ноября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Как понять, что автомобильный аккумулятор пора менять: ответ эксперта
Как понять, что автомобильный аккумулятор пора менять: ответ эксперта
Городовой ру
Признаки, которые укажут на необходимость замены АКБ

Если автомобиль начал хуже заводиться по утрам или после длительной стоянки, то существует вероятность, что причина связана с аккумулятором. Такая проблема часто возникает в холодное время года, ведь зима создает дополнительную нагрузку на АКБ. Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU поделился полезной информацией на этот счет.

Как определить, что АКБ требует замены

Если машина раньше заводилась легко, но внезапно ей требуется на это усилие, то стоит задуматься. Особенно тревожный “звоночек” - ситуация, при которой авто плохо заводится после ночи на стоянке.

Для выяснения исправности аккумулятора следует обратиться в автосервис. Там определят его заряд, проверят, хватает ли ему мощности. Если АКБ исправен, то специалисты будут искать другие причины.

Сколько должен служить аккумулятор

Точный срок службы назвать нельзя, так как большое значение имеет производитель батареи, погодные условия, исправность авто, а также поведение водителя. Если автомобилист привык брать машину только ради небольших поездок, то аккумулятор выйдет из строя быстрее.

Раньше аккумуляторы доживали до 5-8 лет, но теперь их срок службы снизился. Эксперт отметил, что иногда их хватает на 2-3 года.

Как продлить срок службы

  • Раз в неделю совершать длительные поездки.
  • Проверять заряд батареи.
  • Оставлять машину при морозах в гараже или на подземной парковке.

Совет

Не стоит ждать, пока авто совсем перестанет заводиться. При первых признаках проблем с АКБ следует его снять и попытаться зарядить. Если это не исправило ситуацию, то нужно обратиться к специалистам. Только при проблемной диагностике аккумулятор придется заменить.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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