Зимние шины выбираю не по протектору: ищу всего 4 цифры — сразу понятно, свежая резина или годами «пылилась» на складе

Как правильно выбирать зимние шины

Перед приобретением зимнего комплекта резины следует найти на боковине четыре цифры, которые указывают дату изготовления. Благодаря этому появится возможность понять, насколько новым является комплект.

Расшифровка цифр

Маркировка состоит из четырех цифр, но делится она на две пары. Например, если на колесе указаны цифры “1224”, то это говорит, что шины были изготовлены на 12 неделе (март) 2024 года.

Этот же принцип применяется и при чтении других цифр. Первые два числа будут показывать неделю производства, а последние укажут на год.

Если на внешней части шин никаких цифр нет, то стоит попробовать осмотреть внутреннюю - иногда числа находятся именно там.

Что важно учесть

Не стоит смотреть возраст только одной шины и успокаиваться, ведь следует изучить каждую покрышку. Есть вероятность, что шины не были изготовлены в одно время.

Если резина была произведена давно, то это не говорит, что она является плохой. Большое значение имеют и условия хранения.

После достижения пяти лет эксплуатации покрышки нуждаются в тщательном осмотре. Именно тогда важно убедиться в отсутствии трещин, порезов, грыж и прочих неприятностей.

С чего начать

Всегда нужно начинать осмотр с даты, только после чего переходить к другим параметрам. Именно так вы сможете подобрать идеальную резину, которая прослужит много сезонов, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова для своего автомобиля всегда подбирает резину с особым вниманием. Перед покупкой важно изучить отзывы не только о самих покрышках, но и о компании, которая занимается продажей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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