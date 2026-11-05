Садоводы поголовно возвращают на участки забытый фрукт из 80-х: сладкий, урожайный и не доставляет хлопот

Почему дачники все чаще выбирают сливу мирабель

На территории старых садов можно увидеть необычную сливу, ветки которой к концу лета полностью увешаны золотистыми плодами. Речь идет о мирабели - фрукте, который пользовался большой популярностью в Советском Союзе. Раньше такие деревья встречались на каждом участке, ведь их выращивали ради большого сладкого урожая. Постепенно популярность снизилась, так как они уступили место более крупным сортам.

На данный момент дачники вновь начали интересоваться мирабелью. Слива ценится за простой уход, высокую урожайность и хороший вкус плодов.

Подробнее о мирабели

Высота плодового дерева может достигать 4 метров, но большое значение здесь имеет и сорт. Во второй половине лета начинается созревание плодов с золотистым окрасом, легким румянцем.

Основная особенность этого сорта сливы - ароматные плоды с насыщенным медовым вкусом.

Почему мирабель понравится дачникам

Значительная часть слив требует ежегодного ухода, но с мирабелью таких проблем не будет. Достаточно подобрать солнечное место, которое защищено от ветра. Почва должна быть плодородной.

Поливать мирабель придется только засушливым летом, в обычный сезон дополнительное увлажнение почвы не требуется.

Какой сорт подобрать

Самым популярным вариантом является мирабель Нанси. Она имеет небольшие округлые плоды желтого цвета, которые отличаются прекрасным вкусом. Урожай можно собирать уже в августе. Плоды отлично подойдут не только для свежего употребления, но и приготовления компота, варенья, мармелада, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова высадила мирабель на своем участке только два года назад, поэтому плодов еще нет. Но уже сейчас заметно, что культура обладает максимальной неприхотливостью. Она прекрасно подходит для дачников “выходного дня”.

Фото: Сгенерировано ИИ

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