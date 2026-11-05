Как снять шкурку с сардельки: 2 хитрости — и оболочка слезет сама, как змеиная кожа

Часто вместе с пленкой отходит и часть сардельки, порой она существенная и приходится "сгрызать" остатки. А это, в целом, не сильно удобно.
Впрочем, есть способ, благодаря которому можно с легкостью избавиться от оболочки. Нужно лишь правильно сварить сардельки.
Соблюдайте холодный старт
Опускайте сардельки не в кипяток, а в холодную воду. Не доводите до кипения заранее. Варите три-пять минут: сосиски быстрее, сардельки дольше. Не заливайте изделия горячей водой, это противоречит правилу холодного старта.
Сделайте надрезы
Надрежьте кончики крест-накрест. После варки окатите сардельки холодной водой. Пленка снимется легко и не утянет саму сардельку. Не режьте оболочку вдоль: изделие просто треснет. Надрезы допустимы и после варки, но именно с концов.