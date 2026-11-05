Стакан в слив — и унитаз сверкает как новый: от налета и ржвачины не осталось и следа, хоть на выставку вези

Есть простой, но эффективный способ очистки унитаза от налета и загрязнений.

Раствор из перекиси водорода и аммиака – и ваш белый друг засверкает как новенький.

Как приготовить состав

Вам потребуется:

перекись водорода 3% – 100 мл;

раствор аммиака 10% – 50 мл.

Перемешайте компоненты, соблюдая меры предосторожности. Раствор аммиака отличается характерным резким запахом, раздражает глаза и дыхательные пути, поэтому работайте в респираторе, очках и перчатках.

Перед этим необходимо убрать воду из сливного колена. Можно воспользоваться пластиковой бутылкой: выпустите из нее воздух, сожмите и погрузите горлышко в воду. Отпустите стенки, чтобы вода стала втягиваться в бутылку. Слейте воду и повторите процедуру несколько раз.

Затем остается только влить раствор в унитаз и распределить его по стенкам. Оставьте средство внутри на ночь и закройте унитаз крышкой. Утром прочистите стенки ершиком и смойте воду – от ржавчины, налета и загрязнений ничего не останется.