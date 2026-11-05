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«Славянка» под защитой: трамвайную линию в Петербурге подключили к «Безопасному городу»

Опубликовано: 5 ноября 2026 15:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Славянка» под защитой: трамвайную линию в Петербурге подключили к «Безопасному городу»
фото Global Look Press
Как эти изменения отразятся на ежедневных поездках горожан

Новый трамвайный маршрут в Петербурге выходит на финишную прямую: второй этап линии активно обкатывают, а полноценное движение обещают запустить уже в декабре 2026 года.

При этом безопасность на маршруте усиливают по всем фронтам — от видеонаблюдения до контроля пассажиропотока.

Что уже работает: система безопасности в деле

Трамвайную линию «Славянка» подключили к общегородской системе видеонаблюдения: в сеть вошло 68 современных камер. Теперь картинка с них поступает напрямую экстренным службам.

Под наблюдением — не только остановки и перегоны, но и пешеходные переходы, а также прилегающая территория. Система умеет оперативно фиксировать нарушения, замечать подозрительные предметы и оценивать, насколько загружен маршрут.

Сейчас линией в Шушары ежедневно пользуются примерно 13 тысяч человек — нагрузка серьёзная, и контроль здесь точно не лишний.

Что учитывать пассажирам: короткий список практических ориентиров

  • следите за объявлениями: запуск полноценного движения намечен на декабрь 2026 года;
  • учитывайте, что во время обкатки возможны тестовые рейсы и корректировки графика;
  • при поездках обращайте внимание на информационные табло и голосовые оповещения — они помогут сориентироваться в изменениях;
  • если видите подозрительный предмет — не трогайте его, сразу сообщите сотруднику или по экстренному каналу связи;
  • планируйте маршрут с запасом времени, особенно в первые недели после запуска, когда система будет работать в режиме наладки.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге изымают землю и здания под новую ветку метро.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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