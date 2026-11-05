«Славянка» под защитой: трамвайную линию в Петербурге подключили к «Безопасному городу»

Новый трамвайный маршрут в Петербурге выходит на финишную прямую: второй этап линии активно обкатывают, а полноценное движение обещают запустить уже в декабре 2026 года.
При этом безопасность на маршруте усиливают по всем фронтам — от видеонаблюдения до контроля пассажиропотока.
Что уже работает: система безопасности в деле
Трамвайную линию «Славянка» подключили к общегородской системе видеонаблюдения: в сеть вошло 68 современных камер. Теперь картинка с них поступает напрямую экстренным службам.
Под наблюдением — не только остановки и перегоны, но и пешеходные переходы, а также прилегающая территория. Система умеет оперативно фиксировать нарушения, замечать подозрительные предметы и оценивать, насколько загружен маршрут.
Сейчас линией в Шушары ежедневно пользуются примерно 13 тысяч человек — нагрузка серьёзная, и контроль здесь точно не лишний.
Что учитывать пассажирам: короткий список практических ориентиров
- следите за объявлениями: запуск полноценного движения намечен на декабрь 2026 года;
- учитывайте, что во время обкатки возможны тестовые рейсы и корректировки графика;
- при поездках обращайте внимание на информационные табло и голосовые оповещения — они помогут сориентироваться в изменениях;
- если видите подозрительный предмет — не трогайте его, сразу сообщите сотруднику или по экстренному каналу связи;
- планируйте маршрут с запасом времени, особенно в первые недели после запуска, когда система будет работать в режиме наладки.
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