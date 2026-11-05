«Славянка» под защитой: трамвайную линию в Петербурге подключили к «Безопасному городу»

Как эти изменения отразятся на ежедневных поездках горожан

Новый трамвайный маршрут в Петербурге выходит на финишную прямую: второй этап линии активно обкатывают, а полноценное движение обещают запустить уже в декабре 2026 года.

При этом безопасность на маршруте усиливают по всем фронтам — от видеонаблюдения до контроля пассажиропотока.

Что уже работает: система безопасности в деле

Трамвайную линию «Славянка» подключили к общегородской системе видеонаблюдения: в сеть вошло 68 современных камер. Теперь картинка с них поступает напрямую экстренным службам.

Под наблюдением — не только остановки и перегоны, но и пешеходные переходы, а также прилегающая территория. Система умеет оперативно фиксировать нарушения, замечать подозрительные предметы и оценивать, насколько загружен маршрут.

Сейчас линией в Шушары ежедневно пользуются примерно 13 тысяч человек — нагрузка серьёзная, и контроль здесь точно не лишний.

Что учитывать пассажирам: короткий список практических ориентиров

следите за объявлениями: запуск полноценного движения намечен на декабрь 2026 года;

учитывайте, что во время обкатки возможны тестовые рейсы и корректировки графика;

при поездках обращайте внимание на информационные табло и голосовые оповещения — они помогут сориентироваться в изменениях;

если видите подозрительный предмет — не трогайте его, сразу сообщите сотруднику или по экстренному каналу связи;

планируйте маршрут с запасом времени, особенно в первые недели после запуска, когда система будет работать в режиме наладки.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге изымают землю и здания под новую ветку метро.