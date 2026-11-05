В Пулково начала работать стойка «Аэрофлота» для многодетных семей

Какие возможности доступны пассажирам с тремя и более детьми

Путешествовать с детьми — то ещё приключение, а очереди в аэропорту способны выбить из колеи даже самых стойких. В Пулково пошли навстречу многодетным семьям и запустили специальные стойки регистрации — теперь сборы перед полётом станут чуточку спокойнее.

Где регистрироваться и что это даёт

Для семей с тремя и более детьми в Пулково работает отдельная стойка № 41. Главное условие — хотя бы один ребёнок должен быть младше 12 лет. Кроме того, все семьи с детьми могут воспользоваться «семейной» стойкой № 21, сообщает источник.

Благодаря этим сервисам пассажиры с детьми минуют общую очередь: можно спокойно сдать багаж, получить посадочные талоны, оформить коляски и пройти в зону досмотра. Даже предполётный досмотр и посадка проходят вне общей очереди — через линию бизнес-класса.

Дополнительные удобства для родителей

В аэропорту продумали не только ускоренную регистрацию: для комфорта семей круглосуточно и бесплатно работает комната матери и ребёнка. В ней есть всё необходимое — от игровой зоны до спальни и кухни.

Практический совет: как не растеряться в аэропорту

Чтобы поездка началась без стресса, стоит заранее учесть пару моментов:

перед вылетом уточните номер рейса и расположение стоек — стойка № 41 для многодетных, № 21 для семей с детьми;

если планируете брать коляску, сразу ориентируйтесь на специальную процедуру её оформления;

при необходимости загляните в комнату матери и ребёнка, чтобы немного отдохнуть и подготовить детей к полёту.

С такими опциями даже большой семье проще собраться и не переживать из‑за лишних задержек.

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