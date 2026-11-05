Вливаю 1 ведро в ноябре - и выгребная яма больше не воняет: ил и отложения канут в Лету

Выгребную яму нужно регулярно очищать, особенно перед зимой, чтобы резервуар не переполнился и трубы не промерзли.

Одни вызывают ассенизаторов, другие покупают фекальные насосы.

Но есть один простой и дешевый вариант, который в разы упрощает уход за септиком зимой, – и это хлорная известь. С ее помощью плотные отходы быстро разлагаются, сточные воды очищаются, запах исчезает.

Как использовать хлорную известь

Для обработки септика нужен 10% раствор.

Перемешайте 1 часть хлорной извести в 9 частях воды и влейте раствор в выгребную яму. Результат проявится уже через сутки.

Важно: хлорная известь токсична, поэтому при использовании раствора не пренебрегайте средствами защиты (наденьте перчатки, очки, респиратор) и работайте только проветриваемом помещении.

Если вы не планируете использовать раствор сразу же, то хранить его следует в темном и сухом помещении в плотно закрытой емкости, вдали от детей, питомцев и продуктов питания.