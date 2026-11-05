Петербург наелся булочек: рынок пекарен достиг пика своего развития

Почему рынок выходит на плато

В Петербурге пекарни давно стали привычной частью городского пейзажа, а их число перевалило за 1900. Но эпоха бурного роста, похоже, позади: новые точки открывают всё реже, а конкуренция заставляет сети тщательнее выбирать места.

Эксперты сходятся во мнении — рынок переходит в фазу стабилизации, и дальше игрокам придётся бороться не за метры, а за клиента.

Что происходит с рынком пекарен

Ещё недавно пекарни открывались одна за другой, а теперь сети действуют осторожнее. По данным 2ГИС, в ноябре 2026 года в городе работает свыше 1,9 тыс. заведений, но за год цифра почти не изменилась.

Особенно плотная застройка точками — в Приморском, Центральном и Выборгском районах: там пекарни порой стоят буквально рядом, иногда даже конкурируя между собой.

Эксперты говорят, что бум закончился. Теперь важны не просто «проходные» места, а целый набор условий: вытяжка, трафик, отсутствие конфликтов с жильцами.

Куда движется сегмент

Прогнозы звучат сдержанно: часть спроса может уйти в розницу и доставку, если сервисы подтянут качество выпечки. При этом у пекарен остаётся потенциал — особенно в новых жилых районах.

Популярным становится гибридный формат: не просто витрина с булочками, а кафе с завтраками и обедами — так растёт средний чек, передает источник.

Интересно, что пекарни всё чаще занимают помещения, освободившиеся после ресторанов, — это говорит о востребованности формата. При этом общепит в целом растёт медленно: за три квартала 2026 года прибавилось всего 90 участников, а кафе и бары даже сократились.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге отложили открытие участка трамвайной линии «Славянка» в Шушарах.