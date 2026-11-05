В 2027 году повышения зарплаты ждут две трети жителей Петербурга

Чего ждут петербуржцы и что предлагают работодатели

Ожидания горожан насчёт роста доходов в следующем году довольно оптимистичны, но картина неоднородна: на прибавку надеются далеко не все.

При этом рынок труда понемногу реагирует на спрос — зарплатные предложения в Петербурге и Ленобласти растут, особенно в массовых профессиях.

Кто ждёт прибавки и насколько ожидания зависят от группы

По данным опроса SuperJob, пересмотра зарплаты в 2027 году ждут 59% работающих петербуржцев. Сильнее всего на рост дохода надеются молодые специалисты до 35 лет — таких 66%, среди горожан 35–45 лет показатель ниже — 57%, а среди тех, кому 45 и больше, — только 48%.

Среди обладателей высшего образования прибавки ожидают 60%, среди выпускников колледжей и техникумов — 53%. Чаще рассчитывают на повышение те, кто получает от 100 до 150 тысяч рублей (62%), тогда как остальные группы показывают чуть более сдержанные ожидания.

Что происходит с зарплатными предложениями

Медианная зарплата в Петербурге к сентябрю выросла на 5% и достигла 94,1 тысячи рублей, в Ленобласти — на 9%, до 88 тысяч. Особенно заметный рост — в массовых профессиях: у грузчиков — плюс 20% (до 85,1 тыс. рублей), у водителей и экспедиторов — плюс 16% (до 127,2 тыс. рублей), у врачей — плюс 9% (до 123,5 тыс. рублей).

Эксперты объясняют динамику выравниванием доходов между городом и областью: из‑за перетока кадров областные работодатели вынуждены активнее повышать ставки.

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