Синоптики неожиданно обновили прогноз — какой будет зима в России в этом году

Чего ждать от погоды зимой

Метеорологи не скупятся на предупреждения: предстоящий зимний сезон обещает стать одним из самых капризных за последние годы. Вместо привычной зимней картины жителей страны ждут резкие перепады и сюрпризы, к которым лучше подготовиться заранее.

Где будет холоднее всего

Самые суровые испытания синоптики пророчат восточным и северным территориям. В Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке морозы могут достигать −35…−40 °C, а метели и шквальный ветер станут почти привычным фоном.

Пик холодов традиционно придётся на январь — в это время антициклоны принесут классическую сибирскую стужу, передает источник.

А что на западе и в центре

В Москве, Петербурге и соседних регионах зима будет совсем другой: мягкой, сырой и непредсказуемой. Температура ожидается на 2–4 °C выше нормы, а частые оттепели могут полностью стирать снежный покров.

При этом осадков прогнозируют на 30–50% больше обычного — это грозит снежными коллапсами, наледи и гололедицей.

Общий фон и главные риски

Главная особенность сезона — резкие переходы через ноль: оттепели будут стремительно сменяться арктическими вторжениями, а мокрый снег — ледяной коркой.

Избыток влаги и перепады давления повышают риски для инфраструктуры и здоровья. Поэтому лучший подход к этой зиме — не рассчитывать на стабильность, а держать руку на пульсе и быть готовым к быстрой смене планов.

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