6 вещей, которые в Беларуси привычны, а в России нет

Но есть еще 6 особенностей, которые непривычны для российских туристов.
1. Позднее открытие и раннее закрытие магазинов и фастфудов
Если вы рано проснулись, то вам доступен только гостиничный завтрак. «Додо Пицца» открывается только в 11 утра – а не в 8-9, как в России. А закрываются белорусские магазины в основном уже в 22:00.
2. Широкий ассортимент Pepsi и Coca-Cola
Российских туристов, привыкших к квази-заменителям колы, всегда радует богатый ассортимент настоящих Pepsi и Coca-Cola. Глаза разбегаются – хочется попробовать все и сразу.
3. Бесплатные парковки почти везде
Платные парковки есть только в Минске (60 российский рублей в час), в других городах паркинг бесплатный.
4. Бронь отелей и гостиниц по телефону
Гостиницы и отели в агрегаторах практически не представлены. Забронировать номер можно только по телефону.
5. Бродячие собаки
Хотя в России тоже жалуются на бродячих собак, в Беларуси их в разы больше – даже в Могилеве. Несмотря на высокую загруженность приютов для животных и ужесточенную ответственность владельцев собак, ситуация остается острой.
6. Костелы – почти везде
В Беларуси есть множество старинных костелов, причем в 60% из них можно зайти – остальные закрыты для посещения.