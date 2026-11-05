6 вещей, которые в Беларуси привычны, а в России нет

Первое, что бросается в глаза туристам из России, когда они приезжают в Беларусь – это порядок на дорогах (которые, к слову, все бесплатные) и одинаковая стоимость бензина на всех АЗС.

Но есть еще 6 особенностей, которые непривычны для российских туристов.

1. Позднее открытие и раннее закрытие магазинов и фастфудов

Если вы рано проснулись, то вам доступен только гостиничный завтрак. «Додо Пицца» открывается только в 11 утра – а не в 8-9, как в России. А закрываются белорусские магазины в основном уже в 22:00.

2. Широкий ассортимент Pepsi и Coca-Cola

Российских туристов, привыкших к квази-заменителям колы, всегда радует богатый ассортимент настоящих Pepsi и Coca-Cola. Глаза разбегаются – хочется попробовать все и сразу.

3. Бесплатные парковки почти везде

Платные парковки есть только в Минске (60 российский рублей в час), в других городах паркинг бесплатный.

4. Бронь отелей и гостиниц по телефону

Гостиницы и отели в агрегаторах практически не представлены. Забронировать номер можно только по телефону.

5. Бродячие собаки

Хотя в России тоже жалуются на бродячих собак, в Беларуси их в разы больше – даже в Могилеве. Несмотря на высокую загруженность приютов для животных и ужесточенную ответственность владельцев собак, ситуация остается острой.

6. Костелы – почти везде

В Беларуси есть множество старинных костелов, причем в 60% из них можно зайти – остальные закрыты для посещения.