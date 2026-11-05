Вместо трех часов у плиты: раскрыт секрет быстрой варки свеклы за 15 минут

Селедка под шубой, винегрет, свекольный салат с чесноком – тарелки с этими блюдами пустеют мгновенно.

Единственная проблема – долгая варка: крупные корнеплоды могут потребовать и более двух часов варки. Но есть способ приготовить ее всего за 15 минут, для чего вам потребуется обычная микроволновка.

Самый быстрый способ приготовить свеклу

Промойте свеклу и несколько раз проколите ее вилкой. Поместите корнеплод в емкость для СВЧ, добавьте пару столовых ложек воды и накройте крышкой, где есть отверстия для выхода пара. Включите микроволновку на максимальную мощность и готовьте около 10 минут.

Переверните свеклу и, если нужно, готовьте ее на такой же мощности еще несколько минут. Если тонкий нож легко входит в мякоть, значит, овощ готов.

Чтобы действительно сварить свеклу за 15 минут, лучше выбрать несколько мелких или средних корнеплодов вместо одного крупного. Для большой свеклы время придется увеличить.

Хитрости и лайфхаки

Быстро сварить свеклу можно и на плите. Нарежьте ее на небольшие кусочки и залейте водой так, чтобы она слегка их покрывала. Такой способ подходит для салатов, где свеклу нужно будет натереть или нарезать.

Чтобы свекла быстро остыла, после приготовления на пару минут опустите ее в ледяную воду. Бонус: очистить ее будет в разы легче.