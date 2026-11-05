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Роскошный ужин по-турецки: беру лаваш с фаршем — и готовлю блюдо на радость семье

Опубликовано: 5 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Роскошный ужин по-турецки: беру лаваш с фаршем — и готовлю блюдо на радость семье
Роскошный ужин по-турецки: беру лаваш с фаршем — и готовлю блюдо на радость семье
Городовой ру
Роскошный ужин на турецкий манер

Предлагаемый рецепт изысканного блюда в турецком стиле отличается простотой приготовления и ресторанной эстетикой подачи, что делает его оптимальным решением как для дружеских встреч, так и для семейных ужинов.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 350 г;
  • лаваш — 2 листа;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томаты — 2 шт.;
  • натуральный йогурт — 1 упаковка;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • петрушка — 3–4 веточки;
  • копченая паприка — 0,5 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

В глубокой миске смешайте фарш с солью, черным перцем и копченой паприкой. Предварительно мелко нарезанный лук добавьте к мясной основе и тщательно перемешайте состав.

Измельчите чеснок и петрушку, а болгарский перец нарежьте небольшими фрагментами. Соедините подготовленные ингредиенты с фаршем и доведите массу до однородной консистенции.

Разместите два листа лаваша друг на друга для дальнейшей работы. Равномерно распределите фарш по поверхности и сверните изделие в плотный рулет.

Нарежьте рулет на сегменты шириной около 2 см и выложите их на смазанный растительным маслом противень. Смажьте заготовки маслом и запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Параллельно приготовьте соус: ошпаренные кипятком томаты очистите от кожицы, нарежьте и прогрейте со сливочным маслом. Полученную массу доведите до однородной консистенции блендером, добавив соль и перец по вкусу.

Сервируйте блюдо на йогуртовой основе, дополнив соусом и свежей зеленью. Данная подача гарантирует высокий уровень удовлетворенности гостей. Приятного аппетита!

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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