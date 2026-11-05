Роскошный ужин по-турецки: беру лаваш с фаршем — и готовлю блюдо на радость семье

Роскошный ужин на турецкий манер

Предлагаемый рецепт изысканного блюда в турецком стиле отличается простотой приготовления и ресторанной эстетикой подачи, что делает его оптимальным решением как для дружеских встреч, так и для семейных ужинов.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 350 г;

лаваш — 2 листа;

репчатый лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томаты — 2 шт.;

натуральный йогурт — 1 упаковка;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

петрушка — 3–4 веточки;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

В глубокой миске смешайте фарш с солью, черным перцем и копченой паприкой. Предварительно мелко нарезанный лук добавьте к мясной основе и тщательно перемешайте состав.

Измельчите чеснок и петрушку, а болгарский перец нарежьте небольшими фрагментами. Соедините подготовленные ингредиенты с фаршем и доведите массу до однородной консистенции.

Разместите два листа лаваша друг на друга для дальнейшей работы. Равномерно распределите фарш по поверхности и сверните изделие в плотный рулет.

Нарежьте рулет на сегменты шириной около 2 см и выложите их на смазанный растительным маслом противень. Смажьте заготовки маслом и запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Параллельно приготовьте соус: ошпаренные кипятком томаты очистите от кожицы, нарежьте и прогрейте со сливочным маслом. Полученную массу доведите до однородной консистенции блендером, добавив соль и перец по вкусу.

Сервируйте блюдо на йогуртовой основе, дополнив соусом и свежей зеленью. Данная подача гарантирует высокий уровень удовлетворенности гостей. Приятного аппетита!

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