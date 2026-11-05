Роскошный ужин по-турецки: беру лаваш с фаршем — и готовлю блюдо на радость семье

Предлагаемый рецепт изысканного блюда в турецком стиле отличается простотой приготовления и ресторанной эстетикой подачи, что делает его оптимальным решением как для дружеских встреч, так и для семейных ужинов.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 350 г;
- лаваш — 2 листа;
- репчатый лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томаты — 2 шт.;
- натуральный йогурт — 1 упаковка;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- петрушка — 3–4 веточки;
- копченая паприка — 0,5 ч. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления
В глубокой миске смешайте фарш с солью, черным перцем и копченой паприкой. Предварительно мелко нарезанный лук добавьте к мясной основе и тщательно перемешайте состав.
Измельчите чеснок и петрушку, а болгарский перец нарежьте небольшими фрагментами. Соедините подготовленные ингредиенты с фаршем и доведите массу до однородной консистенции.
Разместите два листа лаваша друг на друга для дальнейшей работы. Равномерно распределите фарш по поверхности и сверните изделие в плотный рулет.
Нарежьте рулет на сегменты шириной около 2 см и выложите их на смазанный растительным маслом противень. Смажьте заготовки маслом и запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
Параллельно приготовьте соус: ошпаренные кипятком томаты очистите от кожицы, нарежьте и прогрейте со сливочным маслом. Полученную массу доведите до однородной консистенции блендером, добавив соль и перец по вкусу.
Сервируйте блюдо на йогуртовой основе, дополнив соусом и свежей зеленью. Данная подача гарантирует высокий уровень удовлетворенности гостей. Приятного аппетита!
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