Не сорт, а фейерверк: зеленцов хоть соседям раздавай – сладкие и хрустящие

Урожайный и неприхотливый сорт

Опытные садоводы уделяют особое внимание выбору семенного материала, отдавая предпочтение наиболее продуктивным и качественным сортам. Одним из таких является гибрид «Чижик» F1.

Этот раннеспелый самоопыляемый гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте. Период созревания составляет 41–43 дня с момента появления всходов, при этом сорт отличается высокой интенсивностью плодоношения.

Растение характеризуется компактностью и ограниченным ростом боковых побегов, что позволяет исключить необходимость в прищипывании и формировании куста.

Плоды обладают отличными вкусовыми качествами, плотной хрустящей мякотью и достигают 11 см в длину. Они универсальны в использовании: подходят для употребления в свежем виде, засолки и консервирования.

Сорт обладает иммунитетом к мучнистой росе и вирусу мозаики. Урожайность составляет 5–6 кг/м².

«Чижик» F1, являясь самоопыляемым гибридом, пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в защищенных условиях. Плоды отличаются тонкой гладкой кожицей без шипов и высокими органолептическими свойствами.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Не сорт, а подарок небес: шпарит зеленцы как конвейер – плоды сладкие и хрустящие.

Не «Теща» и не «Зятек»: у мудрых дачников в топе другой сорт – до 27 кг/м², полное отсутствие горечи.