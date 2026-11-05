Не сорт, а фейерверк: зеленцов хоть соседям раздавай – сладкие и хрустящие

Опытные садоводы уделяют особое внимание выбору семенного материала, отдавая предпочтение наиболее продуктивным и качественным сортам. Одним из таких является гибрид «Чижик» F1.
Этот раннеспелый самоопыляемый гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте. Период созревания составляет 41–43 дня с момента появления всходов, при этом сорт отличается высокой интенсивностью плодоношения.
Растение характеризуется компактностью и ограниченным ростом боковых побегов, что позволяет исключить необходимость в прищипывании и формировании куста.
Плоды обладают отличными вкусовыми качествами, плотной хрустящей мякотью и достигают 11 см в длину. Они универсальны в использовании: подходят для употребления в свежем виде, засолки и консервирования.
Сорт обладает иммунитетом к мучнистой росе и вирусу мозаики. Урожайность составляет 5–6 кг/м².
«Чижик» F1, являясь самоопыляемым гибридом, пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в защищенных условиях. Плоды отличаются тонкой гладкой кожицей без шипов и высокими органолептическими свойствами.
Фото сгенерировано ИИ
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