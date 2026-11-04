Не сорт, а подарок небес: шпарит зеленцы как конвейер – плоды сладкие и хрустящие

Мудрые садоводы заблаговременно планируют закупку посевного материала, учитывая ограниченное наличие востребованных сортов огурцов весной. Хорошим выбором является высокоурожайный ультраскороспелый гибрид F1 «Веселые гномики», адаптированный как для открытого грунта, так и для пленочных теплиц.
Сорт характеризуется коротким вегетационным периодом: от всходов до начала плодоношения проходит 38–40 дней. Плоды цилиндрической формы с мелкобугорчатой поверхностью достигают 8–9 см в длину при массе до 90 г.
Сорт отличается высокой продуктивностью: до 12–13 кг/м² в открытом грунте и до 18 кг/м² в теплицах, что делает его пригодным как для употребления в свежем виде, так и для промышленной или домашней консервации.
Рекомендуемые сроки посева на рассаду — конец марта; оптимальный возраст саженцев при пересадке составляет 20–30 дней. Рекомендованная плотность посадки в открытом грунте — 4–5 растений на 1 м².
Данный гибрид требует регулярного полива, внесения удобрений, а также прополки и рыхления почвы. Соблюдение этих агротехнических условий обеспечит высокую устойчивость культуры к заболеваниям и позволит собирать урожай с интервалом в 2–3 дня.
Фото сгенерировано ИИ
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