Не сорт, а подарок небес: шпарит зеленцы как конвейер – плоды сладкие и хрустящие

Не сорт, а золотая жила

Мудрые садоводы заблаговременно планируют закупку посевного материала, учитывая ограниченное наличие востребованных сортов огурцов весной. Хорошим выбором является высокоурожайный ультраскороспелый гибрид F1 «Веселые гномики», адаптированный как для открытого грунта, так и для пленочных теплиц.

Сорт характеризуется коротким вегетационным периодом: от всходов до начала плодоношения проходит 38–40 дней. Плоды цилиндрической формы с мелкобугорчатой поверхностью достигают 8–9 см в длину при массе до 90 г.

Сорт отличается высокой продуктивностью: до 12–13 кг/м² в открытом грунте и до 18 кг/м² в теплицах, что делает его пригодным как для употребления в свежем виде, так и для промышленной или домашней консервации.

Рекомендуемые сроки посева на рассаду — конец марта; оптимальный возраст саженцев при пересадке составляет 20–30 дней. Рекомендованная плотность посадки в открытом грунте — 4–5 растений на 1 м².

Данный гибрид требует регулярного полива, внесения удобрений, а также прополки и рыхления почвы. Соблюдение этих агротехнических условий обеспечит высокую устойчивость культуры к заболеваниям и позволит собирать урожай с интервалом в 2–3 дня.

Фото сгенерировано ИИ

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