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Отдых для души и тела: ТОП-5 мест Петербурга, где заняться медитацией осенью

Опубликовано: 3 ноября 2026 21:07
 Проверено редакцией
Городовой ру
Отдых для души и тела: ТОП-5 мест Петербурга, где заняться медитацией осенью
фото Global Look Press
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Осень в Петербурге — не только про дожди и слякоть, но и про уютные паузы среди городской суеты. В это время года парки становятся тише, воздух — свежее, а желание остановиться и выдохнуть — чуть сильнее.

Где найти тишину: подборка локаций

Каждое из этих мест даёт свой оттенок покоя — от тропического уюта до простора у воды.

Что стоит учесть при выборе места:

  1. Елагин остров — тихие аллеи у прудов и западная стрелка: здесь хорошо практиковать осознанную прогулку, слушая шорох листьев и своё дыхание;
  2. Ботанический сад — оранжереи с пальмами и лианами: подойдёт практика наблюдения за деталями — формой листьев, каплями воды, игрой света;
  3. Дацан Гунзэчойнэй — пространство для внимательного молчания: важно помнить, что это действующий храм, поэтому вести себя нужно тихо и уважительно;
  4. Таврический сад — зелёный островок в центре: лучше приходить утром в будни, когда меньше людей, и посидеть у пруда хотя бы пять минут;
  5. Парк 300‑летия и берег Финского залива — простор и шум волн: ровный гул воды помогает «выключить» внутренний диалог, но осенью тут ветрено, так что тёплая одежда обязательна.

Медитация — не про идеальную тишину в голове, а про короткую паузу, которую вы себе даёте. Даже пяти минут достаточно, чтобы почувствовать разницу, подчеркивает источник.

Практический совет

Перед выходом проверьте прогноз: в сырую и ветреную погоду лучше выбрать Ботанический сад или Дацан, а в сухой, но прохладный день — парк или набережную.

Берите с собой термос с тёплым напитком и надевайте многослойную одежду: так проще подстроиться под переменчивую осень. Отключите уведомления на телефоне и выделите хотя бы 5–10 минут на простую практику: сядьте или медленно идите, следите за дыханием и не ругайте себя за блуждающие мысли — это нормально.

Регулярные короткие паузы работают лучше редких «идеальных» медитаций. Так город станет не фоном для спешки, а пространством для спокойных остановок.

Ранее «Городовой» рассказывал, наземный транспорт Петербурга изменит график в День народного единства.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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