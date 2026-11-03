Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми

На что рассчитаны эти деньги и какие бонусы доступны петербуржцам уже сейчас

Городские власти усиливают социальную опору для родителей: в бюджет на 2027–2029 годы заложили внушительную сумму на помощь семьям с детьми.

Средства пойдут через новый нацпроект «Семья» и дополнят уже действующие городские льготы, передает источник.

Что заложено в трёхлетнем плане

Смольный выделил 98 млрд рублей на поддержку семей — это серьёзный ресурс, который распределят по ключевым направлениям. Главная цель — закрыть базовые потребности и снизить финансовую нагрузку на родителей.

На что пойдут основные средства:

49,6 млрд рублей — на единое пособие для беременных, вставших на учёт на ранних сроках, и родителей детей до 17 лет;

30,6 млрд рублей — на региональные выплаты: ежемесячные и единовременные пособия от города;

оставшаяся часть бюджета покрывает сопутствующие меры и администрирование программ.

Какие льготы и бонусы уже работают

Помимо прямых выплат, в Петербурге действует комплекс мер, которые ощутимо облегчают быт. Многодетные семьи могут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки, а при рождении третьего и следующих детей — региональный маткапитал.

Для новорождённых выдают подарочные наборы «на выписку», работают пункты проката детских вещей, а детские сады остаются бесплатными. Особый акцент сделан на поддержке молодых мам: студенткам, ожидающим ребёнка, положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей.

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