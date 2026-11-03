«Де Барао» оставила в прошлом: посадила щедрый томат – и урожай гребу корзинами до самых заморозков

Дачники стоят в очереди за этим сортом

Чтобы не остаться в разгар посевного сезона с носом, формировать запасы семян лучше с осени.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт томатов «Огородник». В чем заключаются преимущества данного сорта?

Прежде всего, сорт обладает высокой устойчивостью к ряду заболеваний, включая фитофтороз, способный критически повлиять на объем урожая в кратчайшие сроки. Кроме того, «Огородник» является раннеспелым: период созревания плодов составляет 95–100 дней.

Сорт отличается крупноплодностью — средний вес томата достигает 300 г. Высота куста в тепличных условиях составляет до 1,2 м, в открытом грунте — до 60 см; в одной кисти формируется до 6 плодов.

Ярко-красная плотная кожица устойчива к растрескиванию, что обеспечивает отличную транспортабельность продукции. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами и стабильной урожайностью.

Урожайность достигает 9 кг с квадратного метра. Томаты универсальны в применении: подходят как для потребления в свежем виде, так и для всех видов консервации.

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