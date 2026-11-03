Не «Шуба», не «Мимоза» и даже не оливье: делаю салат «Мандаринчик» - Красная Коза точно оценит

Стандартные салаты на Новый год уже всем наскучили. К тому же, умелые хозяйки каждый год придумывают новые рецепты, которые гости оценивают по достоинству.

На праздничный стол встречи года Красной Козы, который вот-вот наступит, советуют поставить салат «Мандаринчик». Выглядит он буквально на 100 баллов, а по вкусу даст фору и «Сельди под шубой», и оливье, и «Мимозе».

Готовить такой салат только кажется сложным, на самом деле, все очень просто, справится даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты

Возьмите 300 г отварной куриной грудки, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2 отварные моркови, свежий огурец и 150 г майонеза. Для украшения понадобится зелень, для приправки – соль и перец.

Способ приготовления:

Нарежьте курицу мелкими кубиками. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке вместе с сыром. Огурец нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь отварите, но в начинку она не пойдет.

Смешайте все ингредиенты, кроме моркови, добавьте соль с перцем. Скатайте из начинки шарики в форме мандарина.

Отварную морковь натрите на мелкой терке и обваляйте в ней салатные шарики. Для удобства можно использовать пищевую пленку.

Воткните в центр веточку зелени, чтобы получится «хвостик» мандарина.

Подача всегда сопровождается восхищенными отзывами, выглядит такая закуска как настоящий мандарин.

Фото: Сгенерировано ИИ