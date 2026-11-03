Как сварить перловку на гарнир, чтобы родные просили ее каждый день

Пара трюков – и готовая каша будет мягкой и аппетитной.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- перловая крупа – 1 стакан;
- кипяток – 2,5 стакана;
- сливочное масло – 30 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- соль – 2/3 ч. л.
Способ приготовления
Переберите и промойте под краном перловую крупу, положите ее в толстодонную кастрюлю и залейте водой – ее должно быть побольше. После закипания поставьте умеренный огонь и варите 5 минут. Слейте мутную воду, вывалив крупу на сито, и ополосните емкость. Затем верните ее в кастрюлю и влейте 2,5 стаканов кипятка. А если вы хотите вязкую перловку, влейте 3 стакана кипятка.
Добавьте растительное масло и посолите. Варите кашу под приоткрытой крышкой на минимальном огне до тех пор, пока вода не испарится (примерно 40 минут). Время от времени перемешивайте ее. В конце добавьте сливочное масло и оставьте на 15 минут, чтобы каша «дошла».
По желанию можно добавить в блюдо жареные шампиньоны или луково-морковную зажарку.