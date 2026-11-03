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Как сварить перловку на гарнир, чтобы родные просили ее каждый день

Опубликовано: 3 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Как сварить перловку на гарнир, чтобы родные просили ее каждый день
Как сварить перловку на гарнир, чтобы родные просили ее каждый день
Городовой ру
Перловую крупу замачивать перед приготовлением необязательно.

Пара трюков – и готовая каша будет мягкой и аппетитной.

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • перловая крупа – 1 стакан;
  • кипяток – 2,5 стакана;
  • сливочное масло – 30 г;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • соль – 2/3 ч. л.

Способ приготовления

Переберите и промойте под краном перловую крупу, положите ее в толстодонную кастрюлю и залейте водой – ее должно быть побольше. После закипания поставьте умеренный огонь и варите 5 минут. Слейте мутную воду, вывалив крупу на сито, и ополосните емкость. Затем верните ее в кастрюлю и влейте 2,5 стаканов кипятка. А если вы хотите вязкую перловку, влейте 3 стакана кипятка.

Добавьте растительное масло и посолите. Варите кашу под приоткрытой крышкой на минимальном огне до тех пор, пока вода не испарится (примерно 40 минут). Время от времени перемешивайте ее. В конце добавьте сливочное масло и оставьте на 15 минут, чтобы каша «дошла».

По желанию можно добавить в блюдо жареные шампиньоны или луково-морковную зажарку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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