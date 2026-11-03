Как сварить перловку на гарнир, чтобы родные просили ее каждый день

Перловую крупу замачивать перед приготовлением необязательно.

Пара трюков – и готовая каша будет мягкой и аппетитной.

Ингредиенты

Вам потребуется:

перловая крупа – 1 стакан;

кипяток – 2,5 стакана;

сливочное масло – 30 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

соль – 2/3 ч. л.

Способ приготовления

Переберите и промойте под краном перловую крупу, положите ее в толстодонную кастрюлю и залейте водой – ее должно быть побольше. После закипания поставьте умеренный огонь и варите 5 минут. Слейте мутную воду, вывалив крупу на сито, и ополосните емкость. Затем верните ее в кастрюлю и влейте 2,5 стаканов кипятка. А если вы хотите вязкую перловку, влейте 3 стакана кипятка.

Добавьте растительное масло и посолите. Варите кашу под приоткрытой крышкой на минимальном огне до тех пор, пока вода не испарится (примерно 40 минут). Время от времени перемешивайте ее. В конце добавьте сливочное масло и оставьте на 15 минут, чтобы каша «дошла».

По желанию можно добавить в блюдо жареные шампиньоны или луково-морковную зажарку.