Каждый четвертый житель Петербурга планирует работать на пенсии

Как петербуржцы видят свои доходы на пенсии

Планы на пенсионный возраст у жителей Петербурга заметно различаются: одни рассчитывают продолжать работать, другие — на выплаты от государства, третьи — на личные сбережения.

Опрос SuperJob показал, какие источники дохода горожане считают основными, и насколько эти ожидания расходятся с реальностью.

Что говорят цифры: основные источники дохода

По данным исследования, 27 % петербуржцев в пенсионном возрасте планируют зарабатывать на работе или подработке — это самый популярный вариант. На государственную пенсию рассчитывают 20 %, на личные накопления — 11 %. Ещё 11 % выбрали иные варианты, а 31 % затруднились с ответом.

Ключевые различия по группам:

женщины чаще мужчин планируют работать на пенсии — 29 % против 23 %;

мужчины чуть чаще делают ставку на собственные сбережения;

среди горожан младше 35 лет 28 % рассчитывают на накопления;

в возрастной группе 35–45 лет столько же выбирают подработку;

среди тех, кто старше 45 лет, 32 % основным источником дохода считают госпенсию.

Петербург, Москва и регионы: разные приоритеты

В столице чаще рассчитывают на государственные выплаты — такой вариант выбрали 30 % опрошенных, тогда как в Петербурге лидирует работа (27 %), отмечает источник.

В остальных регионах показатели почти сравнялись: 27 % надеются на заработок, 26 % — на пенсию от государства. При этом представления о достойной пенсии заметно выше реальных выплат: в среднем россияне называют сумму 56,6 тысячи рублей в месяц, хотя фактическая средняя пенсия по старости на 1 августа 2026 года составляла 25 469 рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, наземный транспорт Петербурга изменит график в День народного единства.