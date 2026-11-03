Вместо точечной застройки заводов Петербург создаст системную сеть промзон

Петербург делает ставку на масштабное обновление индустриальных территорий: в ближайшие годы город вложит серьёзные средства в инфраструктуру ключевых производственных площадок.
Цель — не просто поддержать отдельные предприятия, а сформировать полноценную промышленную экосистему, которая укрепит статус мегаполиса как одного из главных индустриальных центров страны.
Где появятся новые возможности: ключевые промышленные зоны
Основные усилия сосредоточат на четырёх производственных узлах: «Ижорские заводы», «Обухово», «Ржевка» и «Рыбацкое».
Речь идёт не только о предоставлении участков, но и о создании полноценной инженерной и транспортной базы — сетей, дорог, коммуникаций, без которых невозможно стабильное функционирование производств и их интеграция в городскую логистику.
Что важно знать о планах развития:
- общий объём инвестиций в инфраструктуру промышленных зон в 2027–2029 годах — 5 млрд рублей;
- акцент на технологическое обновление: Петербург уже лидер по числу промышленных роботов (около 2 тыс. единиц);
- индекс промышленного производства в 2025 году — 108,9%, в обрабатывающих отраслях — 114,5%;
- параллельно город снижает дефицит бюджета: с 103,4 млрд рублей (6,9%) в 2027 году до 54,7 млрд (3,3%) к 2029 году.
Поддержка бизнеса: не только инфраструктура
Помимо вложений в сети и дороги, город предлагает бизнесу прямые финансовые меры, отмечает источник.
В бюджете заложено 2,7 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства по ключевым направлениям: компенсации за лизинг оборудования, субсидии на транспортировку несырьевой продукции, помощь во внедрении роботизированных систем.
Такой подход позволяет предприятиям быстрее модернизировать производство и наращивать выпуск.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург стал лидером по темпам ввода социальных объектов среди городов России.