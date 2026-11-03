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Вместо точечной застройки заводов Петербург создаст системную сеть промзон

Опубликовано: 3 ноября 2026 19:35
 Проверено редакцией
Городовой ру
Вместо точечной застройки заводов Петербург создаст системную сеть промзон
фото Global Look Press
Какие зоны станут точками роста и на какие механизмы опирается эта стратегия

Петербург делает ставку на масштабное обновление индустриальных территорий: в ближайшие годы город вложит серьёзные средства в инфраструктуру ключевых производственных площадок.

Цель — не просто поддержать отдельные предприятия, а сформировать полноценную промышленную экосистему, которая укрепит статус мегаполиса как одного из главных индустриальных центров страны.

Где появятся новые возможности: ключевые промышленные зоны

Основные усилия сосредоточат на четырёх производственных узлах: «Ижорские заводы», «Обухово», «Ржевка» и «Рыбацкое».

Речь идёт не только о предоставлении участков, но и о создании полноценной инженерной и транспортной базы — сетей, дорог, коммуникаций, без которых невозможно стабильное функционирование производств и их интеграция в городскую логистику.

Что важно знать о планах развития:

  • общий объём инвестиций в инфраструктуру промышленных зон в 2027–2029 годах — 5 млрд рублей;
  • акцент на технологическое обновление: Петербург уже лидер по числу промышленных роботов (около 2 тыс. единиц);
  • индекс промышленного производства в 2025 году — 108,9%, в обрабатывающих отраслях — 114,5%;
  • параллельно город снижает дефицит бюджета: с 103,4 млрд рублей (6,9%) в 2027 году до 54,7 млрд (3,3%) к 2029 году.

Поддержка бизнеса: не только инфраструктура

Помимо вложений в сети и дороги, город предлагает бизнесу прямые финансовые меры, отмечает источник.

В бюджете заложено 2,7 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства по ключевым направлениям: компенсации за лизинг оборудования, субсидии на транспортировку несырьевой продукции, помощь во внедрении роботизированных систем.

Такой подход позволяет предприятиям быстрее модернизировать производство и наращивать выпуск.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург стал лидером по темпам ввода социальных объектов среди городов России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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