Петербург стал лидером по темпам ввода социальных объектов среди городов России

Какие ещё крупные проекты меняют облик города и почему это важно для новых районов

Северная столица уверенно наращивает социальную инфраструктуру и делает городскую среду удобнее для жителей. За пять лет в городе появилось более 120 школ и 240 детских садов — это позволило не только закрыть дефицит мест, но и вывести Петербург в лидеры по темпам ввода соцобъектов в России.

Что уже сделано: школы, сады и городская среда

Петербургский стандарт соцобъектов стал ориентиром для развития мегаполиса: новые школы и сады не просто закрывают потребность, а формируют полноценную инфраструктуру рядом с домами.

При этом город всё активнее привлекает внебюджетные средства — их доля в капитальном строительстве уже превышает 55 %, что говорит о зрелости отрасли.

Ключевые достижения последних лет:

открыто свыше 120 новых школ и 240 детских садов;

благоустроены дворы и общественные пространства, обеспечена шаговая доступность поликлиник и учебных заведений;

введены в эксплуатацию станции метро «Горный институт», «Путиловская» и «Юго‑Западная»;

в планах — запуск «Богатырской» и «Каменки», продолжается строительство станций на Красносельско‑Калининской линии.

Как развивается метро и что это даёт городу

Развитие подземки остаётся одним из главных направлений: новые станции делают удалённые районы ближе к центру и повышают транспортную доступность.

Благодаря этому новые кварталы перестают быть «спальнями» на окраине — они становятся сбалансированными пространствами, где есть всё необходимое для жизни.

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