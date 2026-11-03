Пять вещей, которые я до сих пор стесняюсь делать: 40 лет, а все равно неловко

Годы идут, и многое из того, что раньше считалось важным, отходит на второй план.

Но есть 5 вещей, которые мне стыдно делать до сих пор – а ведь мне недавно стукнуло 40 лет!

Произносить тост в большой компании

Косноязычием я не страдаю, но когда приходится произносить тост, то шестеренки в мозгу словно останавливаются, а голос тут же меняется. Хуже тостов – только фейспалмовые конкурсы с веревочками, карандашами, бутылками и неугомонным ведущим.

Просить выключить музыку в такси

Или хотя бы снизить громкость. В реальности я часто езжу под дурацкую музыку, и горе мне, если забыла наушники дома. Оправдываю себя тем, что, возможно, у этого таксиста тяжелая жизнь, и пусть он хотя бы так отведет душу.

Фотографироваться со штативом на улице

Казалось бы, кого сегодня можно удивить штативом? Но все равно мне дико некомфортно. Видимо, блогер из меня никудышный (шучу!).

Торговаться

В некоторых странах торг на базаре – часть местной культуры и общения. Но в обычных ситуациях торговаться для меня жутко неудобно и неприятно. Есть люди, которые делают это настолько мастерски, что выбивают себе дорогие вещи по огромным скидкам – увы, мне это недоступно.

Ответить на вопрос официанта, понравилось ли блюдо – «нет»

Если мясо не дожарено или в суп добавили ингредиент, на который у меня аллергия (и я об этом заранее предупредила) – конечно, я об этом скажу. Но если мне блюдо просто не понравилось, на вопрос официанта я, конечно же, отвечу наоборот.