Средняя зарплата в Петербурге к 2029 году — почти 170 тысяч: реально ли это

Какие суммы заложены в план и что они значат для города и его жителей

Городские власти представили проект бюджета на ближайшие годы — цифры выглядят масштабно и задают тон развитию мегаполиса. Губернатор Александр Беглов обозначил ключевые показатели на 2027–2029 годы и рассказал, на чём будет держаться доходная часть казны.

Основные параметры бюджета на 2027 год

Проект бюджета, представленный в Законодательном Собрании, фиксирует серьёзные объёмы: доходы планируют довести до 1 трлн 522 млрд рублей, а расходы — до 1 трлн 625 млрд рублей.

При этом почти вся доходная база — 97 % — опирается на собственные источники города, а не на трансферты из федерального центра.

Что важно знать о финансовых планах:

доходы — 1 трлн 522 млрд рублей;

расходы — 1 трлн 625 млрд рублей;

доля собственных доходов города — 97 %;

прогноз средней номинальной зарплаты: 144,3 тыс. рублей в 2027 году, 156 тыс. — в 2028‑м, 169,7 тыс. — к 2029‑му.

Что означают эти цифры для горожан

Высокий уровень собственных доходов говорит о стабильной налоговой базе и развитой экономике города: Петербург меньше зависит от внешних вливаний и свободнее распоряжается ресурсами.

Прогнозируемый рост зарплат отражает ожидания по развитию ключевых отраслей и повышению платёжеспособности населения. Бюджетный дефицит (разница между доходами и расходами) остаётся управляемым и финансируется за счёт устойчивых источников, что позволяет городу сохранять темпы строительства, ремонта и социальных программ.

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