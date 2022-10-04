Александр Беглов

Суд встал на сторону инвестора в споре со Смольным о возведении IT-кластера в Ольгино

Арбитражный суд Петербурга встал на сторону компании «Телекомсети» в споре со Смольным о предоставлении участка в Ольгино для реализации инновационного инвестпроекта центра развития IT-технологий. В прошлом году компания подала заявление на предоставление для этих целей участка в Ольгино. И хотя проект был изначально согласован с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, а также получено положительное заключение КГА, в предоставлении участка инвестору было отказано. Как выяснилось в ходе судебного процесса, произошло это в результате незаконного изменения предназначения земельного участка.