Все новости / Александр Беглов

Александр Беглов

Город
Шанс на вторичную переработку есть лишь у 37% мусора, выброшенного петербуржцами
Большая часть мусора из Санкт-Петербурга направляется на свалки без обработки. Об этом рассказали чиновники из Смольного и представители единого регионального оператора по вывозу отходов НЭО в эфире канала «Санкт-Петербург».
04 окт 2022 16:56
Общество Транспорт
«Нужно больше денег»: «Метрострой Северной столицы» ощутил дефицит средств даже не начав нормально работать
«Новорожденное» смольнинское предприятие «Метрострой Северной столицы» фактически не начав работать уже ощущает дефицит денег, нехватку кадров и фактически требует собственного спасения путем дополнительного вливания миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.
29 авг 2022 15:20
Смольный заигрался с застройщиками: В Петербурге из-за «самостроя» могут быть снесены тысячи квадратных метров
Уже построенные, недостроенные и проектируемые гостиницы и апарт-отели в центральных районах Санкт-Петербурга уже завтра могут пойти под снос. К этому привели своеобразные длительные «лоббистские игры» чиновников Смольного с девелоперами. На абсолютно законных основаниях жилья могут лишиться граждане, приобретавшие квадратные метры у ООО «Новые территории девелопмент», ООО «УК Аурум Менеджмент», ООО «Вечная крепость», ООО «Стайл-Строй» и ООО «Плаза Лотос Групп».
23 авг 2022 15:46
Общество
Суд встал на сторону инвестора в споре со Смольным о возведении IT-кластера в Ольгино
Арбитражный суд Петербурга встал на сторону компании «Телекомсети» в споре со Смольным о предоставлении участка в Ольгино для реализации инновационного инвестпроекта центра развития IT-технологий. В прошлом году компания подала заявление на предоставление для этих целей участка в Ольгино. И хотя проект был изначально согласован с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, а также получено положительное заключение КГА, в предоставлении участка инвестору было отказано. Как выяснилось в ходе судебного процесса, произошло это в результате незаконного изменения предназначения земельного участка.
22 авг 2022 14:42
Общество
Беглов не сдержал обещание по строительству новых школ в Санкт-Петербурге
Жителям Красносельского района Санкт-Петербурга не хватило школ в преддверии начала нового учебного года. Это говорит о том, что губернатор Александр Беглов вновь не сумел сдержать обещание по строительству учебных заведений в Северной столице.
19 авг 2022 11:30
Общество
В Петербурге перед началом учебного года роль родителей в контроле школьного питания свели к минимуму
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провёл рабочее совещание в Учебно-методическом центре Управления социального питания. Оно было посвящено вопросам готовности к новому учебному году и планам по дальнейшему развитию методического центра. Москаленко отметил, что УМЦ занимается обучением не только сотрудников соцпита, обслуживающих образовательные учреждения, но и проводит занятия с родителями школьников, желающих участвовать в советах по контролю детского соцпитания.
17 авг 2022 15:05
Город
Вице-губернатор Москаленко умолчал о картелях и коррупции на рынке школьного питания Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
15 авг 2022 13:43
Город
Пригожин рассказал, почему петербуржцам не стоит ожидать грандиозного строительства метро
Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» назвал план губернатора Петербурга Александра Беглова по метростроению «брехней» и «собачьим лаем». Он не верит, что внесенные изменения в Генплан, касающиеся появления в городе 89 новых станций подземки к 2050 году, не исчезнут в ближайшее время.
10 авг 2022 15:17
Город
Петербург сравнили с «Васюками» после обещания Беглова построить 89 станций метро
Жители Санкт-Петербурга продолжают обсуждать амбициозные планы Смольного и губернатора Александра Беглова по строительству 89 новых станций метро. Ироничные и высмеивающие обещания городских властей комментарии свидетельствуют о том, что доверия к руководству Северной столицы среди населения нет.
09 авг 2022 12:04
Город
Петербуржцы возмутились заявлениями Комблага о «незаметных» дефектах асфальта на фоне ям и рытвин
В петербургском Комблаге объяснили, почему на городских улицах много луж, а асфальт на определенных участках дорог многократно перекладывается. Оказалось, что всему виной не отсутствие модернизации ливневок, которую ранее обещал провести губернатор Александр Беглов, а «плохо различимая человеческому глазу» просадка асфальта. В комментариях петербуржцы поинтересовались, когда представители соответствующего комитета обратят внимание не только на «невидимые» дефекты на дорогах и тротуарах, но и на явные ямы, рытвины и трещины, которыми испещрен весь Петербург.
05 авг 2022 18:07
Общество Город
Газ для «слабаков»»: «Пассажиравтотранс» продолжает закупаться дешевыми дизельными, не желая связываться со сжиженным газом
Смольный продолжает экономить на петербургских автобусах, делая вид, что запущенная 1 апреля транспортная реформа - это проблема исключительно для коммерческих перевозчиков.
04 авг 2022 18:13
Город
Школьные столовые Пушкинского района массово нарушают требования СанПиН
Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга первый раз в 2022 году объявил тендер на организацию школьного питания. До начала нового учебного года будут разыграны семь контрактов с образовательными учреждениями Пушкинского района. Конкурсная документация для закупки оказалась составлена крайне тщательно, благодаря чему стал понятен размах проблемы с оснащением школьных столовых.
01 авг 2022 17:51
Город
Смольный отдал сектор социального питания Петербурга чиновникам из Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
29 июл 2022 14:16
Общество
Петиция в поддержку уникальной петербургской лаборатории для детей набрала три тысячи подписей
По данным портала «Закс.ру», петиция на имя губернатора Петербурга Александра Беглова в поддержку сохранения уникальной образовательной лаборатории непрерывного математического образования в Петербурге набрала три тысячи голосов по состоянию на утро 28 июля. Ранее стало известно, что по формальным причинам уже с 1 сентября организация с тридцатилетней историей может полностью прекратить свое существование.
28 июл 2022 14:09
Город
Манипуляции Смольного на теме «рекордных» сборов петербургского бюджета отправят экономику города на дно
Поставленный в середине 2022 года рекорд Смольного в части пополнения бюджета на 70% от прогнозируемого нынешний губернатор города Беглов уже включил в актив своих достижений. Однако «достижение» это с нынешней властью практически никак не связано, да и экономика города в целом оставлена властями на произвол судьбы – когда все ставки сделаны на одного крупного налогоплательщика, об остальных можно не думать.
27 июл 2022 14:04
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