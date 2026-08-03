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Деревянное чудо в Ушково: Беглов рассказал, как спасают «дачу с башенкой» Деревянное чудо в Ушково: Беглов рассказал, как спасают «дачу с башенкой»
Губернатор Александр Беглов подписал закон, который устанавливает новый порядок рассмотрения повторных заявок на включение здания в перечень объектов культурного наследия.
14 июл 2026 14:46
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