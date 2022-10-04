Александр Беглов

Большая часть мусора из Санкт-Петербурга направляется на свалки без обработки. Об этом рассказали чиновники из Смольного и представители единого регионального оператора по вывозу отходов НЭО в эфире канала «Санкт-Петербург».
На минувшей неделе родители школьников Санкт-Петербурга пожаловались на качество социального питания.
Виновными считают поставщиков продуктов.
В Санкт-Петербурге спустя восемь месяцев со старта так называемой мусорной реформы коммунальщики не научились вывозить мусор.
Начались сокращения «издержек».
«Новорожденное» смольнинское предприятие «Метрострой Северной столицы» фактически не начав работать уже ощущает дефицит денег, нехватку кадров и фактически требует собственного спасения путем дополнительного вливания миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.
Накануне 1 сентября социологический портал Russian Field опубликовал итоги опроса родителей школьников о качестве питания в образовательных учреждениях в 2022 году.
Уже построенные, недостроенные и проектируемые гостиницы и апарт-отели в центральных районах Санкт-Петербурга уже завтра могут пойти под снос. К этому привели своеобразные длительные «лоббистские игры» чиновников Смольного с девелоперами. На абсолютно законных основаниях жилья могут лишиться граждане, приобретавшие квадратные метры у ООО «Новые территории девелопмент», ООО «УК Аурум Менеджмент», ООО «Вечная крепость», ООО «Стайл-Строй» и ООО «Плаза Лотос Групп».
Арбитражный суд Петербурга встал на сторону компании «Телекомсети» в споре со Смольным о предоставлении участка в Ольгино для реализации инновационного инвестпроекта центра развития IT-технологий. В прошлом году компания подала заявление на предоставление для этих целей участка в Ольгино. И хотя проект был изначально согласован с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, а также получено положительное заключение КГА, в предоставлении участка инвестору было отказано. Как выяснилось в ходе судебного процесса, произошло это в результате незаконного изменения предназначения земельного участка.
Жителям Красносельского района Санкт-Петербурга не хватило школ в преддверии начала нового учебного года. Это говорит о том, что губернатор Александр Беглов вновь не сумел сдержать обещание по строительству учебных заведений в Северной столице.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провёл рабочее совещание в Учебно-методическом центре Управления социального питания. Оно было посвящено вопросам готовности к новому учебному году и планам по дальнейшему развитию методического центра. Москаленко отметил, что УМЦ занимается обучением не только сотрудников соцпита, обслуживающих образовательные учреждения, но и проводит занятия с родителями школьников, желающих участвовать в советах по контролю детского соцпитания.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» назвал план губернатора Петербурга Александра Беглова по метростроению «брехней» и «собачьим лаем». Он не верит, что внесенные изменения в Генплан, касающиеся появления в городе 89 новых станций подземки к 2050 году, не исчезнут в ближайшее время.
Жители Санкт-Петербурга продолжают обсуждать амбициозные планы Смольного и губернатора Александра Беглова по строительству 89 новых станций метро. Ироничные и высмеивающие обещания городских властей комментарии свидетельствуют о том, что доверия к руководству Северной столицы среди населения нет.
В петербургском Комблаге объяснили, почему на городских улицах много луж, а асфальт на определенных участках дорог многократно перекладывается. Оказалось, что всему виной не отсутствие модернизации ливневок, которую ранее обещал провести губернатор Александр Беглов, а «плохо различимая человеческому глазу» просадка асфальта. В комментариях петербуржцы поинтересовались, когда представители соответствующего комитета обратят внимание не только на «невидимые» дефекты на дорогах и тротуарах, но и на явные ямы, рытвины и трещины, которыми испещрен весь Петербург.
Смольный продолжает экономить на петербургских автобусах, делая вид, что запущенная 1 апреля транспортная реформа - это проблема исключительно для коммерческих перевозчиков.
Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга первый раз в 2022 году объявил тендер на организацию школьного питания. До начала нового учебного года будут разыграны семь контрактов с образовательными учреждениями Пушкинского района. Конкурсная документация для закупки оказалась составлена крайне тщательно, благодаря чему стал понятен размах проблемы с оснащением школьных столовых.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
По данным портала «Закс.ру», петиция на имя губернатора Петербурга Александра Беглова в поддержку сохранения уникальной образовательной лаборатории непрерывного математического образования в Петербурге набрала три тысячи голосов по состоянию на утро 28 июля. Ранее стало известно, что по формальным причинам уже с 1 сентября организация с тридцатилетней историей может полностью прекратить свое существование.
Поставленный в середине 2022 года рекорд Смольного в части пополнения бюджета на 70% от прогнозируемого нынешний губернатор города Беглов уже включил в актив своих достижений. Однако «достижение» это с нынешней властью практически никак не связано, да и экономика города в целом оставлена властями на произвол судьбы – когда все ставки сделаны на одного крупного налогоплательщика, об остальных можно не думать.