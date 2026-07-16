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Рецепт Ломоносова и размах Кваренги: в Петербурге отреставрируют легендарную «Полтавскую баталию» и стены Академии наук

Опубликовано: 16 июля 2026 11:54
 Проверено редакцией
Рецепт Ломоносова и размах Кваренги: в Петербурге отреставрируют легендарную «Полтавскую баталию» и стены Академии наук
Рецепт Ломоносова и размах Кваренги: в Петербурге отреставрируют легендарную «Полтавскую баталию» и стены Академии наук
Global Look Press / Zamir Usmanov
Особое место в интерьере Академии наук занимает мозаичное панно Михаила Ломоносова.

Знакомый всем петербуржцам строгий ансамбль на Университетской набережной скоро засияет по-новому.

Главгосэкспертиза одобрила проект масштабной реставрации исторических зданий Российской академии наук (РАН).

Это не просто «косметический ремонт», а возвращение былого величия одному из главных символов Васильевского острова.

Что именно изменят?

Речь идет о Главном здании (дом №5) и Музейном флигеле. Реставраторы хотят вернуть им тот облик, который задумывали великие зодчие прошлого.

Но здания не станут просто красивыми декорациями. Внутри планируют создать современный научно-просветительский центр. Там будут проводить лекции, выставки и встречи.

Наука станет ближе и понятнее для обычных горожан и туристов.

Архитектурный код Петербурга

Главное здание Академии — это настоящий манифест классицизма. Его построил легендарный Джакомо Кваренги в конце XVIII века.

Рядом стоит Музейный флигель, который добавили позже — в 1830-х годах. Над ним работали архитекторы Иван Лукини и Денис Филиппов.

Изначально здесь хранили богатейшие коллекции Академии, и скоро эта традиция возродится в новом формате.

Сердце здания — «Полтавская баталия»

Внутри Академии скрыто сокровище, о котором знают не все. Это гигантское мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное лично Михаилом Ломоносовым.

  • Что в нем особенного? Панно весит несколько тонн и состоит из тысяч кусочков цветного стекла (смальты).
  • Мозаика пережила революции и войны. В 1925 году её установили на парадной лестнице, где она находится и сейчас. Реставрация поможет сохранить этот уникальный артефакт для будущих поколений.

Городские власти включили сохранение исторического наследия в список десяти главных приоритетов развития Петербурга.

Губернатор Александр Беглов пообещал, что город окажет проекту всю необходимую поддержку.

Сейчас проект прошел все проверки. Эксперты КГИОП внимательно следили, чтобы современные инженерные системы (свет, отопление, вентиляция) не повредили старинную кладку и интерьеры.

Ранее «Городовой» рассказывал, за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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