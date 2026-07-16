Недобор 0,3 градуса и 126 часов солнца: Петербург берет курс на жаркую субботу перед воскресным разворотом

В воскресенье в Петербурге изменится характер погоды.

В Петербург заглянул антициклон, а значит, на пару дней мы забудем о зонтиках. Ближайшие три дня в городе будет сухо и очень солнечно. Температура растет буквально на глазах:

Четверг: приятные +20°C, идеальное время для долгих прогулок.

приятные +20°C, идеальное время для долгих прогулок. Пятница: воздух прогреется до +25°C.

воздух прогреется до +25°C. Суббота: будет по-настоящему жарко, до +27°C.

Как рассказал главный синоптик Петербурге Александр Колесов, это будет пик тепла на этой неделе. Но наслаждайтесь моментом: антициклон — гость капризный и долго задерживаться у нас не собирается.

Воскресенье: всё изменится

Уже в субботу вечером атмосферное давление начнет падать. В воскресенье к нам прорвется циклон с запада. Характер погоды резко поменяется: небо затянет, и солнце спрячется.

Если на воскресенье были планы на пикник, лучше перенесите их на субботу.

Итоги июля: мы почти выполнили норму по дождям

Первая половина месяца выдалась контрастной. Сначала было прохладно, потом пришла жара. В среднем получилось +19°C — это даже чуть выше нормы для нашего региона.

Интересный факт: заветную отметку в +30°C город так и не взял. Ближе всего мы подошли к ней 11 июля, когда термометры показали +29,7°C.

А вот с дождями ситуация серьезная. Всего за два дня (11 и 12 июля) на Петербург вылилось столько воды, что мы выполнили норму осадков уже на 92%.

По сути, июль уже «отстрелялся» по дождям, хотя впереди еще целых две недели.

Что еще нужно знать?

Июль в Петербурге официально считается самым влажным месяцем в году. То, что мы уже почти набрали норму осадков, не удивляет метеорологов, но радует тех, кто не любит пыль в городе.

Солнца тоже было немало: за две недели оно светило нам 126 часов. Это ровно половина того, что положено городу за весь месяц.

Так что пока мы идем по графику «идеального питерского лета»: чередуем ливни с ярким солнцем.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге похолодало при ясном небе.