Недобор 0,3 градуса и 126 часов солнца: Петербург берет курс на жаркую субботу перед воскресным разворотом

В Петербург заглянул антициклон, а значит, на пару дней мы забудем о зонтиках. Ближайшие три дня в городе будет сухо и очень солнечно. Температура растет буквально на глазах:
- Четверг: приятные +20°C, идеальное время для долгих прогулок.
- Пятница: воздух прогреется до +25°C.
- Суббота: будет по-настоящему жарко, до +27°C.
Как рассказал главный синоптик Петербурге Александр Колесов, это будет пик тепла на этой неделе. Но наслаждайтесь моментом: антициклон — гость капризный и долго задерживаться у нас не собирается.
Воскресенье: всё изменится
Уже в субботу вечером атмосферное давление начнет падать. В воскресенье к нам прорвется циклон с запада. Характер погоды резко поменяется: небо затянет, и солнце спрячется.
Если на воскресенье были планы на пикник, лучше перенесите их на субботу.
Итоги июля: мы почти выполнили норму по дождям
Первая половина месяца выдалась контрастной. Сначала было прохладно, потом пришла жара. В среднем получилось +19°C — это даже чуть выше нормы для нашего региона.
Интересный факт: заветную отметку в +30°C город так и не взял. Ближе всего мы подошли к ней 11 июля, когда термометры показали +29,7°C.
А вот с дождями ситуация серьезная. Всего за два дня (11 и 12 июля) на Петербург вылилось столько воды, что мы выполнили норму осадков уже на 92%.
По сути, июль уже «отстрелялся» по дождям, хотя впереди еще целых две недели.
Что еще нужно знать?
Июль в Петербурге официально считается самым влажным месяцем в году. То, что мы уже почти набрали норму осадков, не удивляет метеорологов, но радует тех, кто не любит пыль в городе.
Солнца тоже было немало: за две недели оно светило нам 126 часов. Это ровно половина того, что положено городу за весь месяц.
Так что пока мы идем по графику «идеального питерского лета»: чередуем ливни с ярким солнцем.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге похолодало при ясном небе.