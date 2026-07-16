Реже, но дороже: как пустеющие залы торговых центров Петербурга умудряются повышать средний чек

Петербуржец приходит в торговый центр реже, но совершает запланированную покупку.

Золотые времена, когда мы ходили в торговые центры просто «поглазеть» на витрины, похоже, остались в прошлом.

Свежая статистика за первое полугодие 2026 года показывает: торговые центры Петербурга продолжают терять посетителей.

Цифры говорят сами за себя

За первые шесть месяцев 2026 года поток людей в ТЦ Петербурга просел в среднем на 5%, сообщает "ДП".

Причем страдают и маленькие «районники», и окружные центры — там людей стало меньше на 7%.

Крупные гиганты (суперрегиональные ТЦ) держатся бодрее — у них отток всего 2–4%. Но общая тенденция ясна: мы стали ходить за покупками реже.

Почему мы перестали туда ходить?

Причин несколько, и все они нам знакомы:

Маркетплейсы победили. Зачем идти в ТЦ за бытовой химией или одеждой, если пункт выдачи (ПВЗ) находится в соседнем подъезде? Почти всё, за чем раньше заходили в районный центр, теперь заказывается в один клик. Режим жесткой экономии. Импульсивные покупки ушли в прошлое. Теперь люди идут в ТЦ с конкретным списком и четкой целью. «Просто погулять» — теперь слишком дорогое удовольствие. Эффект привыкания. Раньше районные ТЦ казались спасением из-за близости к дому. Теперь они стали обыденностью, которая проигрывает дивану и смартфону.

ТЦ больше не про магазины

Эксперты издания замечают интересную деталь: посетителей меньше, а средний чек растет. Мы покупаем реже, но основательнее. Кроме того, инфляция и рост цен делают свое дело.

Но одних магазинов уже мало. Сегодня выживают те центры, которые превращаются в так называемые «третьи места» (первое — дом, второе — работа). Люди идут туда не за джинсами, а за эмоциями:

В фитнес-клубы;

В детские секции и кружки;

В гастро-пространства и фуд-холлы;

В термальные комплексы и бассейны (как это сейчас делают в ТЦ «Июнь»).

Офисы вместо бутиков

Многие торговые центры Петербурга морально устарели. Почти 90% из них построены больше 10 лет назад. Если собственник не вкладывается в обновление, ТЦ рискует наполовину опустеть.

Что делают с пустыми площадями? Ответ удивляет: их переделывают под офисы. В «Атлантик-Сити» и «Лиговъ» часть торговых залов уже заняли бизнес-центры.

Там, где раньше висели платья, теперь стоят рабочие столы программистов и юристов.

Что будет дальше?

Новых крупных ТЦ в ближайшие годы строить почти не будут — это сейчас невыгодно.

Старым моллам придется меняться. Скорее всего, магазинов одежды в них станет меньше, а клиник, спортивных залов и коворкингов — больше.

Торговый центр перестает быть рынком под крышей и становится местом для жизни и решения бытовых дел.

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