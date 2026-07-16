Топ неудачных решений в ремонте — советы тем, кто планирует переезд

Как не прогадать с интерьером

Ремонт кажется бесконечным, а потому хочется скорее финишировать и переехать. В спешке легко принять решения, которые через пару месяцев начнут раздражать.

Чего чаще всего не хватает в готовом ремонте

Главная проблема — интерьер делают «для картинки», а не для обычной жизни. В итоге квартира выглядит стильно на фото, но в быту оказывается неудобной: негде хранить вещи, свет режет глаза, фурнитура ломается, а планировка не совпадает с привычным ритмом дня. И исправлять такие промахи после финиша дорого и хлопотно.

Ошибки, о которых жалеют: краткий список

Недостаток мест для хранения: шкафы «вроде хватает» быстро перестают справляться с реальными объёмами вещей, и поверхности зарастают мелочами.

Только верхний свет: без локальных сценариев квартира вечером кажется плоской и неуютной, а глаза устают от резких теней.

Экономия на фурнитуре и деталях: дешёвые ручки, направляющие, смесители и выключатели ежедневно напоминают о себе люфтом, заеданиями и дешёвым видом.

Как заложить комфорт ещё до начала работ

Планируйте пространство под реальные сценарии: если вы много готовите, выделите удобную рабочую зону; если работаете из дома — предусмотрите тихое место. Продумайте хранение с запасом: сезонная одежда, техника и бытовые мелочи всегда занимают больше места, чем кажется.

Свет делайте многоуровневым: отдельные точки у кровати, дивана, над рабочей поверхностью. И не экономьте на том, к чему будете прикасаться каждый день — именно эти детали формируют ощущение качества.

Вывод

Хороший ремонт — это не про «как на обложке», а про удобство на годы вперёд. Продуманная планировка, достаточное хранение и качественный свет делают квартиру комфортной даже в будничном хаосе.

Лучше потратить время на планирование сейчас, чем потом мириться с ежедневным раздражением. Об этом рассказал автор канала "Дизайнер интерьера Артём Алексеев" (18+).

Личный опыт автора

Когда я делала ремонт, больше всего думала о цвете стен и плитке, а про хранение и сценарии света почти не задумывалась. Через три месяца поняла, что вещей в два раза больше, чем влезает, а вечером квартира кажется пустой и холодной. Пришлось докупать стеллажи, менять выключатели и добавлять бра — и это стоило заметно дороже, чем если бы всё продумали сразу. Теперь советую всем сначала расписать, как проходит обычный день, и уже под него строить интерьер.

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