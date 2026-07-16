Сколько стоят продукты в Беларуси - турист съездил и проверил: нашел различия с Россией

Одним из популярных направлений для отдыха среди россиян остается Беларусь. Здесь много достопримечательностей, вкусная кухня, приветливые люди. А какая ситуация обстоит с ценами на продукты? Автор канала “Голландец в России” побывал в местных супермаркетах и рассказал много интересного.
Овощи для супа
Картофель в Беларуси очень любят и ценят, поэтому здесь он выглядит качественным. Его стоимость - 25,25 российских рублей за 1 кг. Лук стоит 39,70 рублей.
Крупы
Упаковка гречки обойдется примерно в 60-100 рублей за упаковку, рис стоит дороже - от 70 до 190 российских рублей.
Молочная продукция
Цены на молоко разнятся от 66 до 127 российских рублей за упаковку. Сметана удивила путешественника особенно, ведь за большую баночку нужно заплатить всего около 68 рублей. Автор канала отметил, что прежде не видел такого дешевого кисломолочного продукта.
Мука
1 кг муки обойдется покупателю примерно в 26-45 российских рублей. Именно на стеллаже с мукой турист впервые заметил знак “Социально значимый товар”.
Тушенка
На полках с тушенкой указано, что она сделана в Беларуси. В стране очень качественная мясная продукция, поэтому к ней точно есть доверие. Стоимость тушенки - от 130 до 340 рублей.
Вывод
“Продукты в Беларуси такие же, как в моём магазине недалеко от дома, и цены похожие. Хотя некоторые продукты мне показались немного дешевле, чем я привык, особенно в молочном ассортименте это видно: там цены действительно ниже”, - сообщил путешественник.
Опыт автора
Когда я приезжаю в Беларусь, то не могу устоять перед местными продуктами. Здесь они очень качественные и вкусные. Особенно люблю молочную и мясную продукцию, картошку, десерты.
Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам невозможно привыкнуть в Германии.