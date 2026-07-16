Городовой / Полезное / Не ем, а тру подмышки: один фрукт — и никакой вони, сухость на 2 дня даже в жару
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как платить за электричество на 20% меньше — лайфхаки для каждой квартиры Новости Петербурга
Цена одной буквы: почему опечатка в номере авто теперь будет стоить петербуржцам 5000 рублей Новости Петербурга
Сколько стоят продукты в Беларуси - турист съездил и проверил: нашел различия с Россией Полезное
От гибкого покрытия на разводном пролете до перекрытий 2029 года: где в Петербурге придется потесниться Новости Петербурга
Сею в июле эти цветы — и любуюсь ими до самых заморозков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не ем, а тру подмышки: один фрукт — и никакой вони, сухость на 2 дня даже в жару

Опубликовано: 16 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Не ем, а тру подмышки: один фрукт — и никакой вони, сухость на 2 дня даже в жару
Не ем, а тру подмышки: один фрукт — и никакой вони, сухость на 2 дня даже в жару
Legion-Media
Лимон заменяет дезодорант в жару, а способы применения зависят от типа кожи. Личный опыт автора подтверждает эффективность метода.

Летняя жара становится серьезным испытанием: повышенное потоотделение и дискомфорт заставляют искать эффективные решения. Магазинные дезодоранты содержат соли алюминия и парабены, которые вызывают раздражение у людей с чувствительной кожей. Дерматологи все чаще рекомендуют натуральные альтернативы, способные справляться с проблемой не хуже химических средств. На помощь приходит лимон, пишет ИА KrasnodarMedia.

Как лимонная кислота подавляет бактерии

Неприятный запах возникает из-за размножения бактерий в теплой и влажной среде. Лимонная кислота создает кислый pH, в котором микрофлора погибает, а эфирные масла придают легкий освежающий аромат. После душа рекомендуется обработать подмышки ледяным кубиком из замороженного сока или нанести сок с последующим протиранием чистым льдом — контрастный уход сужает поры и снижает активность потовых желез. Отвар коры дуба, наносимый до 3 раз в неделю, закрепляет результат: дубильные вещества подсушивают и работают как природный антиперспирант.

Способы применения: от сока до отвара

Базовый вариант — обработать подмышки половинкой лимона, оставить сок поработать на 10 минут, затем смыть с помощью прохладной воды. Более эффективный метод — заморозить сок в формочках для льда и использовать кубики после душа для тонизирующего и поросуживающего эффекта. Третий вариант — сочетать лимонную обработку с отваром коры дуба, который наносится отдельно для долгосрочного действия.

Дерматологи предупреждают: перед применением необходим тест на небольшом участке кожи, так как лимонная кислота может вызывать раздражение при индивидуальной непереносимости.

Личный опыт

Этим летом во время командировки мой обычный антиперспирант перестал справляться с жарой. Я попробовала лимонный сок после утреннего душа — и к удивлению, кожа оставалась сухой шесть часов при 30-градусной жаре. Через месяц регулярного применения полностью отказалась от магазинных средств. Раздражение от химических составов исчезло, а свежесть сохранялась дольше.

Вывод

Лимонная кислота эффективно подавляет бактериальную среду, а охлаждающие процедуры с льдом регулируют работу потовых желез. Натуральные методы гигиены становятся простой и безопасной альтернативой синтетическим средствам в летний зной.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью