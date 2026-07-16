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Цена одной буквы: почему опечатка в номере авто теперь будет стоить петербуржцам 5000 рублей

Опубликовано: 16 июля 2026 16:33
 Проверено редакцией
Цена одной буквы: почему опечатка в номере авто теперь будет стоить петербуржцам 5000 рублей
Цена одной буквы: почему опечатка в номере авто теперь будет стоить петербуржцам 5000 рублей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Для юридических лиц штраф составит до 30 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов предложил поднять штрафы за неоплаченную парковку, пишет "ДП" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Если раньше и обычный водитель, и компания платили одинаково — по 3 000 рублей, то скоро всё изменится.

Для обычных граждан штраф составит 5 000 рублей. А вот для юридических лиц (например, если машина оформлена на фирму или это каршеринг) сумма взлетит до 30 000 рублей.

Логика властей проста: высокие штрафы должны отучить водителей нарушать правила.

Как не платить лишнего: три главные ошибки

Чиновники из Комитета по транспорту признают: часто люди не платят не потому что жадные, а из-за ошибок. Вот три самые частые причины штрафов и способы их исправить:

  1. Забыли продлить время. Сессия закончилась, а вы еще в магазине или в офисе.
  2. Перепутали зону. В приложении геолокация иногда «лагает». Вы стоите в одной зоне, а оплатили соседнюю. Особенно часто это бывает у берегов Невы — телефон может решить, что вы на другом острове.
  3. Опечатка в номере. Перепутали одну букву или цифру в госномере — и всё, система считает, что машина не оплачена.

Важный лайфхак: теперь все эти ошибки можно исправить через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» до конца текущего дня (до 23:59).

Можно доплатить за лишнее время или изменить данные, если вы заметили ошибку.

Когда ждать изменений?

Законопроект уже в Заксобрании. Как только его примут и официально опубликуют, новые суммы вступят в силу через 10 дней. Скорее всего, это случится в ближайшее время.

Будьте внимательны, проверяйте номер зоны на табличках и всегда перепроверяйте госномер машины в приложении.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сэкономить бензин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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