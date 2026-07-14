Честный разбор от эксперта: как не «убить» мотор плохим бензином

Дефицит топлива заставляет водителей пользоваться бензином "с рук".

Каждый раз, заезжая на незнакомую заправку, мы немного рискуем. На глаз определить качество бензина невозможно. Это не молоко — по запаху или цвету подвох не заметишь.

Что же делать обычному водителю? "Городовой" разбирался в этом вопросе вместе с экспертом.

Проверить самому — миссия невыполнима

Давайте честно: вы не будете возить с собой мини-лабораторию. Слить бензин в канистру и отвезти его на анализ — это долго, дорого и юридически сложно.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, если хотите хоть какой-то уверенности, идите в «уголок потребителя» на АЗС. Там висят акты проверок.

В них указано содержание примесей и реальное октановое число. Крупные сети за этим следят.

Что такое «суррогат» и страшен ли он?

Слово звучит пугающе, но на деле это просто топливо, сделанное «на коленке». Иногда в дешевый бензин добавляют присадки, чтобы поднять октановое число.

"По большому счёту, двигателю вообще все равно, что в нём внутри горит. Принципиально важно какие примеси топливо имеет: горючие, негорючие, сажу и прочее. И какой коэффициент детонации. Например, бензиновые двигатели без всяких переделок в странах в некоторых Латинской Америки заправляются спиртом обычным. И он работает и вполне себе неплохо и примесей немного. Поэтому надо понимать про какой суррогат именно идёт речь? Но лучше, лучше не экспериментировать", - отмечает эксперт.

Если в бензине много лишней «химии», он просто не сгорит до конца. Итог: нагар на свечах и забитые фильтры.

Краткий итог:

Не ищите приключений на дешевых «безымянных» АЗС.

Старайтесь заправляться на сетевых станциях с известным именем.

Если машина задергалась после заправки — не ждите чуда, езжайте в сервис.

Чеки сохраняйте всегда. Это ваша единственная улика, если дело дойдет до ремонта.

Лучше переплатить пару рублей за литр на проверенной заправке, чем отдать десятки тысяч за ремонт двигателя.

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