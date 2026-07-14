100 предметов с вензелем и подарок на Пасху: в залах Петергофа спустя века «встретилась» семья императора

В Петергофе представили парные вазы, изготовленные по заказу Николая I.

Главные герои выставки — две огромные вазы. Это не просто посуда, а настоящие шедевры размером с человека. На одной изображен Николай I, на другой — его жена Александра Федоровна.

Интересная деталь: императрица на портрете одета в русский кокошник. В то время Николай I активно продвигал всё национальное.

Он хотел показать: даже если его жена родом из Пруссии, она стала по-настоящему русской. Эти вазы были символом мощи империи и любви государя к своей семье.

Трудный путь домой

Долгое время эти вазы находились в частных коллекциях за границей. Вернуть их в Россию было настоящим квестом.

Коллекционер Владимир Голубев признается: процесс покупки и перевозки таких хрупких гигантов занимает вечность и требует стальных нервов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Интересный факт: после революции многие ценности из Петергофа и Зимнего дворца распродавались советской властью за бесценок, чтобы пополнить бюджет.

Теперь, спустя сто лет, меценаты по крупицам выкупают их на аукционах.

Секретный подарок императора

Еще один необычный экспонат — готический жардиньер. Это такая кружевная подставка для цветов. Николай I подарил её жене на Пасху.

С виду она кажется легкой и хрупкой, но на самом деле это чудо инженерной мысли. Мастера того времени умудрились соединить детали так, что швов почти не видно.

Это был очень личный, «семейный» подарок, который чудом сохранился до наших дней.

Серебряное приданое для любимой дочери

Вторая часть выставки посвящена дочке императора — Ольге Николаевне. В 1846 году она выходила замуж за принца Вюртембергского и уезжала жить в Германию.

Отец собрал ей невероятное приданое. Только серебряных предметов было около сотни: ложки, соусники, блюда. На каждой вещице — личный вензель «ОН» (Ольга Николаевна).

Для неё это была не просто роскошь, а частичка родного дома, которую она увезла в чужую страну. Выставка приурочена как раз к 180-летию этого торжества.

Почему это важно?

Предметы императорского быта — это не просто музейные экспонаты. Это наша история, которую едва не растеряли.

Сейчас в Петергофе можно увидеть уникальную ситуацию: вещи из музейных фондов «встретились» с теми, что удалось вернуть из-за границы.

Кстати: вазы пробудут в Петергофе не вечно. После выставки они отправятся в Москву. Так что, если хотите увидеть воссоединение императорской семьи в родных стенах, стоит поторопиться.

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