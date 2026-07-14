Городовой / Полезное / Мудрость еврейского народа: вот какие 3 вещи нужны каждому человеку — тогда и горя знать не придется
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 стакан уксуса в унитаз на ночь — и утром даже вековая грязь смывается без усилий, чистота как в отеле Полезное
Честный разбор от эксперта: как не «убить» мотор плохим бензином Новости Петербурга
Можно ли не здороваться с соседями — границы этикета в многоквартирном доме Новости Петербурга
Космический кастинг: Лензоопарк ищет имена для южных гостий Новости Петербурга
Размножить замиокулькас – легко: из одного сегмента получится несколько растений – рекомендации агронома с 20-летним стажем Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мудрость еврейского народа: вот какие 3 вещи нужны каждому человеку — тогда и горя знать не придется

Опубликовано: 14 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрость еврейского народа: вот какие 3 вещи нужны каждому человеку — тогда и горя знать не придется
Мудрость еврейского народа: вот какие 3 вещи нужны каждому человеку — тогда и горя знать не придется
Городовой ру
Простая правда жизни

Материальный мир имеет огромное значение в жизни большинства людей. Однако не все, особенно в молодом возрасте, осознают, что не все в этом мире поддается денежной оценке.

Более того, человек может обладать материальными благами, но при этом испытывать глубокое чувство неудовлетворенности. В таких обстоятельствах деньги не принесут ему никакой пользы.

Для достижения успеха в любой сфере деятельности важно не только прилагать усилия, но и формировать интересную, сильную личность. Одна еврейская пословица выделяет три ключевых элемента, необходимых для достижения гармоничной и счастливой жизни:

В жизни человеку нужны три вещи: терпеливость, сладкий язык и умение тайну хранить...

Терпеливые люди не форсируют события. Они объективно оценивают ситуацию и способны делать необходимые выводы. Также крайне важно умение находить общий язык с различными категориями людей.

А способность хранить чужие секреты открывает множество возможностей в будущем. Люди, умеющие сохранять тайну, считаются наиболее надежными и могут заслужить авторитет.

Ранее мы рассказали, каким должен быть настоящий мужчина.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью