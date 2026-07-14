Размножить замиокулькас – легко: из одного сегмента получится несколько растений – рекомендации агронома с 20-летним стажем

Размножить замиокулькас возможно посредством укоренения листьев, сегментов, а также деления корневой системы и клубней. Наиболее распространённым методом является размножение сегментами, однако такой подход позволяет получить только одну бульбу.
Агроном Ксения Давыдова предложила альтернативный метод, который позволяет получить несколько растений из одного листа.
Суть метода
Подготовьте рыхлый, умеренно увлажнённый субстрат. В качестве субстрата могут быть использованы кокосовое волокно, торф или почвобрикет. Рекомендуется использовать термически обработанный грунт.
На центральной жилке листа необходимо выполнить несколько надрезов ножом. Именно в местах повреждения жилки будут формироваться бульбы.
Заполните ёмкость субстратом и углубите лист таким образом, чтобы его внутренняя сторона контактировала с грунтом. Накройте ёмкость прозрачной крышкой для создания парникового эффекта. Процесс укоренения занимает до двух месяцев.
Результат
Приблизительно через два месяца на листе образуются две бульбы. Для увеличения количества посадочного материала можно выполнить 3−5 надрезов на жилке сегмента.
Такой метод идеален для тех, кто стремится максимально увеличить выход растений при минимальном объеме исходного посадочного материала.
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