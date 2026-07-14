166 свай и глубина в 7 этажей: на «Броневой» готовят «постель» для легендарной «Авроры»

Строители выкопали огромный котлован для легендарного щита.

Петербургское метро прирастает новыми станциями сразу в нескольких районах. Работа кипит и на севере, и на юге города.

На «Броневой» готовят место для «Авроры»

На пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта кипит работа — здесь строят вестибюль будущей станции «Броневая». Это будет часть новой «коричневой» ветки.

Строители уже выкопали гигантскую яму. Представьте себе дом в семь этажей — вот такая глубина у этого котлована. Чтобы земля не обвалилась, по краям залили 166 мощных свай, сообщает "Подземник".

Сейчас рабочие собирают «ложе» — специальный фундамент, на который установят огромный проходческий щит под названием «Аврора».

Почему это важно? «Аврора» — это не просто машина, а настоящая легенда нашего метростроя. Именно этот щит прогрызал сложнейшие наклонные ходы для «Адмиралтейской» и «Горного института».

На севере ждут «Надежду»

В Приморском районе новости не менее масштабные. Там продлевают «зеленую» ветку от «Беговой» в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка».

На Шуваловском проспекте почти закончили строить огромный технический колодец. Его глубина — около 40 метров. Это место станет «финишем» для другого знаменитого щита — «Надежды».

«Надежда» — машина уникальная. Она строит не обычный тоннель, а один большой двухпутный, где поезда едут рядом.

Сейчас щит движется под землей в сторону этого котлована. Когда он доберется до цели, его разберут и вытащат на поверхность. На месте этой гигантской ямы позже построят вентиляционную шахту.

Строительство метро в Петербурге сейчас переживает «второе дыхание». Хотя точные даты открытия новых участков часто сдвигаются, нынешние темпы на «Броневой» и в Приморском районе внушают оптимизм.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржцы называют станции метро на самом деле.