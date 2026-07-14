Живу 2 года в Германии - до сих пор не могу привыкнуть к этим вещам: у россиян так не принято

Названы странности немцев, с которыми не получится смириться

Жизнь в Германии представляется комфортной и обеспеченной, но реальность чаще всего оказывается более суровой. Об этом рассказала автор канала “Путешествия с фотокамерой”. Ее знакомая переехала в Германию 2 года назад, смогла выйти замуж и обосноваться в небольшом городке. Есть вещи, с которыми она так и не смогла смириться.

Воскресенье

Россияне привыкли в воскресенье не только отдыхать, но и проводить время с пользой. В этот день они покупают продукты, одежду и т.д. Но в Германии в последний день недели все отдыхают. В буквальном смысле. Здесь не работают аптеки, торговые центры, магазины, сервисы. Если что-то понадобится купить в воскресенье, то придется ждать понедельника.

Мусор

Про раздельный сбор мусора знают многие, но в Германии решили пойти совсем далеко. Знакомая блогера рассказывает, что она постоянно живет с ощущением слежки. Соседи отслеживают, куда и какой мусор выбрасывает человек. Если им что-то не нравится, то нужно быть готовыми к штрафам и проверкам.

Доставка и сервис

“Заказать что-то с доставкой через час в России - обычная практика. Вызвать мастера на завтра — нормально. Записаться к врачу онлайн — привычно. В Германии доставка - это событие. Заказ оформляется заранее, иногда за несколько дней, с указанием даты и временного окна. Которое может быть очень широким. И курьер может опоздать. Или не приехать”, - сообщил источник.

Встречи

Немцы привыкли планировать встречи заранее, поэтому с ними никогда не получится увидеться спонтанно. О визите в гости нужно предупреждать минимум за несколько недель, иначе точно будет получен отказ.

Холодно дома

Знакомая блогера живет в нормальном доме, ее муж имеет хорошую зарплату, однако зимой семья вынуждена ходить в шерстяных носках и кофте. Температура в комнатах даже зимой не поднимается выше +22 градусов, показатели в +16 также являются допустимыми. Немцы привыкли так жить, поэтому не жалуются.

Опыт автора

У меня знакомый живет в Германии, хотя родился в России. Он неоднократно жаловался на холод в доме, ведь к этому он не смог привыкнуть даже спустя несколько десятилетий. Зимы в Германии очень теплые, если сравнивать с РФ, но вот в любых домах наблюдается низкая температура.

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