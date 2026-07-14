Изменения в плате за отопление — что ждет жильцов многоквартирных домов, если примут новый закон

Разбор для жителей МКД

Квитанции за отопление нередко вызывают у жильцов вопросы — суммы будто берутся из ниоткуда. Сейчас во многих домах плату считают по нормативам или делят общедомовой расход между всеми квартирами, и неважно, живёт человек в квартире или уехал на зиму.

Готовится новый законопроект — он может серьёзно поменять правила игры и сделать расчёты прозрачнее.

В чём суть грядущих перемен

Главная идея поправок — брать за основу показания индивидуальных счётчиков тепла. Если прибор стоит и работает, платить придётся ровно за то, сколько реально потребила квартира.

Сейчас такая система встречается редко: чаще всего действует общий принцип распределения расходов, из‑за чего одни жильцы фактически платят за других. Новый подход должен сделать начисления справедливее.

Почему менять правила действительно нужно

Проблема давно назрела: на воду и свет люди привыкли смотреть по счётчикам и экономить осознанно, а с отоплением такой контроль почти недоступен. Отсюда и раздражение: непонятно, откуда берутся цифры, и нет рычагов, чтобы на них повлиять.

Статистика это подтверждает: в среднем ЖКХ съедает около 8 % семейного бюджета, а для уязвимых категорий эта доля ощутимо выше.

Что советуют эксперты: простые шаги для жильцов

Проверьте, возможна ли установка счётчика в вашей квартире — это лучше делать вместе с управляющей компанией.

Узнайте, когда истекает срок поверки уже установленного прибора: просроченный счётчик не принимают для расчётов.

Подумайте об утеплении: даже простые меры вроде замены уплотнителей на окнах помогают снизить теплопотери и будущие платежи.

Вывод

Переход на оплату по индивидуальным счётчикам — шаг к прозрачности, но он не будет простым. Где‑то модернизация сетей обойдётся дорого, а где‑то технически невозможна.

При этом у жильцов появится реальный рычаг влияния на свои расходы: чем меньше тепла теряется впустую, тем ниже платёж. Об этом сообщает канал "Будни юриста" (18+).

Мнение россиян

«Если наконец начнут считать по факту, а не раскидывать по соседям — это будет честно. У меня батареи зимой едва тёплые, а плачу как все», — Ольга, 52 года. «Боюсь, что для старых домов это обернётся новыми тратами: сначала заставят менять трубы, потом ставить счётчики, а платить всё равно придётся жильцам», — Андрей, 38 лет. «Мне нравится идея платить только за своё тепло. Главное, чтобы не было лазеек для накруток и чтобы правила были одинаковыми для всех», — Марина, 45 лет.

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