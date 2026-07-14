Как завести кур: советы начинающим птицеводам – сколько несушек нужно на семью, чем их кормить и как не уйти в минус

Ликбез для начинающих птицеводов

Любой, кто пробовал домашние яйца, рано или поздно начинает рассматривать возможность содержания собственных кур. Однако часто возникают опасения относительно сложности, стоимости или временных затрат.

На самом деле, куры являются неприхотливыми птицами, а их яйца очень отличаются от магазинных. Как отмечает опытный птицевод Вячеслав Воронов, достаточно освоить несколько ключевых принципов, чтобы добиться успеха.

Сколько нужно кур на семью?

Для обеспечения постоянного наличия яиц и экономической выгоды кур содержат не более двух лет. Пик яйценоскости приходится на первое лето. Впоследствии продуктивность снижается, и к третьему году содержание птицы становится нерентабельным.

Для семьи из двух человек рекомендуется содержать 9-10 несушек. Это количество обеспечивает запас на зимний период и компенсирует возможные перерывы в яйцекладке.

Приобретать молодок предпочтительно весной – через месяц они начнут нестись, отработают два сезона, а к зиме второго года их можно использовать на мясо. Если нет желания заниматься зимним содержанием, можно приобрести кур только на один сезон – к Новому году их мясо будет нежным и сочным.

Наиболее выгодные породы

Породы Ломан Браун и Доминант являются лидерами по показателям яйценоскости. Они характеризуются высокой частотой кладки и крупным размером яиц. Мясо-яичные породы демонстрируют более низкую яйценоскость и не достигают весовых показателей бройлеров. За период их роста породы Ломан Браун уже способны произвести большое количество яиц.

Оснащение птичника

Для обеспечения правильных условий содержания кур необходимо поддерживать порядок и чистоту в птичнике. В помещении должны постоянно присутствовать следующие компоненты:

Древесная зола и сухой песок с мелкими камнями.

Ракушка и индивидуальные гнезда с подстилкой.

Сухие стружки, сено или солома на полу для теплоизоляции.

Освещение продолжительностью 16 часов в сутки (лампа мощностью 23–25 Вт).

Красная лампа мощностью 250 Вт для использования в условиях сильных морозов.

Система вентиляции для предотвращения сырости и застойных явлений.

Как улучшить качество яиц?

Для достижения отличных вкусовых характеристик яиц рекомендуется использовать различные мешанки. Утром нужно предлагать влажную мешанку, а вечером — зерно. Дважды в неделю рацион можно дополнять рыбными или мясными обрезками.

В зимний период в птичнике нужно размещать кочан капусты и веники из крапивы.

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